自由開講》論文抄襲的胡亂指控及失焦答辯背後的錯誤認知

◎梁文韜

2024年選舉臨近之際，大家或許將會迎來越來越多的論文抄襲爆料。然而，爆料者在爆料時應負起該負的責任，勿浪費社會成本。近年所有大學都要求碩博士班學生提供畢業論文的原創性比對報告才能口試。由於比對系統的普及，不少關於抄襲的指控都是基於比對報告結果，比如說，有指控者聲稱比對報告超過26%了，那就是抄襲，反駁者回應時也拿出自己做的比對結果聲稱其實只有16%，經得起考驗。看起來又像是一起羅生門，但其實這些指控或反駁都是基於對原創性比對系統的兩個錯誤認知所致。

2024年選舉臨近之際，大家或許將會迎來越來越多的論文抄襲爆料。然而，爆料者在爆料時應負起該負的責任，勿浪費社會成本。（https://www.freepik.com/）

第一個錯誤認知在於假設非原創等同抄襲。原創性比對報告的結果跟有否抄襲或當中反映多少抄襲程度並沒有直接相關性，原因是原創性比對報告的設計不是、也不能判定抄襲或抄襲程度。顧名思義，系統要判定的是原創性而非抄襲程度，系統在比對一份著作時是將它跟系統資料庫所收錄的各種著作或網上資料作比較，比對報告會告訴我們該著作那裡有跟別的著作重覆及重覆地方的資料來源。

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簡單的說，非原創性比例再高都不代表抄襲，著作中所引用的內容只要引用得當（如加註及加引號），不會被認定為抄襲。可是，沒有抄襲但非原創性比例太高的著作由於引用太多其他人的看法，其素質不會高。故此，大學的不同系所會以其自身的特色自訂非原創比例的要求，確保畢業論文的原創水平。有的可能是15%，有的法律系甚至沒有要求，只要有繳交比對報告便可。

話說回來，雖然非原創性比例再高也不必然意味抄襲，但是若有抄襲，當中的內容一定會自動算在非原創性比例中。另外，非原創性比例再低都會有重覆的字眼，所以比例不可能是0%。比對報告本身不會告訴我們論文那裡抄襲，但它會引導大家找出相關的抄襲。認定那裡有抄襲的是檢舉人的責任，判斷是否真的有抄襲乃學校調查單位的責任。檢舉人不宜只拿著報告中非原創比例的多寡來作指控。

第二個錯誤認知是以為比對系統乃擁有無上權威的「尚方寶劍」。可是，比對系統有其限制，一般而言，比對系統資料庫中收錄的資料有限，只要不是網路上有連結的東西，很多都難以比對出來。當中最大的缺點是資料庫中書籍數量甚少，不管牽涉的是正當引用或抄襲書籍，都很難測出。也就是說，比較多依賴書籍的文社類論文，比對系統測出的結果跟真正的非原創性程度有一定的差距。

比對系統的效能其實全賴內涵資料庫的豐富程度，較多學校採用的都是收錄廣度與深度都排在前列的系統。使用不同比對系統會有不同的結果，檢舉人須表明所使用的比對系統。另外值得注意的是，因語言文字的落差，國際普遍使用的比對系統在台灣的效能會打了一大折扣，而且早期的台灣學術期刊根本沒有電子檔，中文書更是甚少放進資料庫。

有些教授們及大學管理層可能不太了解，比對系統中有一些功能是可以讓學生調校比對結果。例如：本土大學大多採用的Turnitin系統中有一個功能是可以將括號中的文字排除在非原創性比例算計之外。敝系博士班就曾有一個博士生的比對報告被合理懷疑打開此功能後大幅降低非原創性比例，從58%降到35%，試圖蒙混闖關，騙取口試資格。

論文抄襲案的檢舉人及被檢舉人所列出的不同結果數據，可能由於使用不同系統又或開啟某些功能所致。單單倚賴論文比對系統結果就出來指控抄襲其實是反映檢舉者的懶惰，胡亂檢舉只會令民眾生厭，反而會導致反效果，打傷自己。況且抄襲只是違反學倫的其中一種形式，若要檢舉抄襲及違反學倫，必須認真找更多資料，自己做好比對。比對系統只能提供指引調查的線索及方向，希望有心人士以後能嚴肅及負責任地進行有關學術誠信的指控。

（成功大學政治系教授）

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