自由開講》潛艦國造的根本問題在沒有「合理的監督」和「國防自主」！

海軍魂

最近潛艦國造靠「硬拗」強度關山的「不沾水」下水典禮吵得沸沸揚揚，讓國人簡直霧裡看花，後來卻成功地把潛艦國造實質的問題焦點轉移到洩密，讓人不得不佩服有心人帶風向的能力。 最近有一篇報導「黃河的話」把潛艦國造的來龍去脈和盤托出，不論真相如何？檢調要不要介入調查？筆者認為要進一步讓國人了解問題背後的最大的問題在於「合理的監督」和「國防自主」。

潛艦國造是動輒四、五千億的大案子，專案的執行只有海軍司令以下幾個核心人員和非法的軍火商參與，負責專案管理的軍備部門卻被拒於門外不能參與會議，海軍以上的指揮鏈也只能從進度上表面管理；另外，每年的機密預算審議，因為沒有鎂光燈，總是在清場後不到20分鐘的時間內完成數百億預算審議，少數立委的聲音有如螳臂擋車，根本發揮不了監督的作用，讓一些取得特權軍火商如入無人之境，予取予求。潛艦小組的負責人黃先生在軍人生涯一向自恃甚高，最重視法規和程序，對部屬以嚴苛著稱，卻在潛艦國造這件大型專案上做出這些有強烈爭議，完全不符合武器獲得流程的大膽的做法，令人不解。

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從國防自主的角度來看，海軍如此揮霍數千億的民脂民膏，實質上卻只有載在台上面有所成就，而產生攻擊能力關鍵的核心武器裝備，卻寄託於沒有技術的軍火商，這種打著國防自主大旗的潛艦國造，只建立在已經有製造潛能載台上，這樣的「國防自主」對潛艦的技術成長和國內產業而言，並沒有實質的意義。（資料照）

另外，從國防自主的角度來看，海軍如此揮霍數千億的民脂民膏，實質上卻只有載在台上面有所成就，而產生攻擊能力關鍵的核心武器裝備，卻寄託於沒有技術的軍火商，這種打著國防自主大旗的潛艦國造，只建立在已經有製造潛能載台上，這樣的「國防自主」對潛艦的技術成長和國內產業而言，並沒有實質的意義。

筆者長年在海軍觀察海軍長官最大的問題就是當權之後「都以為自己最行，誰也不服誰」，這種霸道的組織文化，特色是大多和頂頭上司不和，喜歡炒短線追求個人名聲，造成海軍建軍往往人去政息，長期建軍政策不能延續，如何能讓民眾認同國軍會有戰力？

潛艦國造是危機也是契機，期待海軍主事者能發揮智慧，好好對潛艦國造做一個總體檢，不要再機密為藉口逃避監督，讓潛艦國造政策能夠在合法、有效、合理的監督下推動，發揮實質的戰力和國防自主的產業效益。

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