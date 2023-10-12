晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》潛艦國造的根本問題在沒有「合理的監督」和「國防自主」！

2023/10/12 17:12

海軍魂

最近潛艦國造靠「硬拗」強度關山的「不沾水」下水典禮吵得沸沸揚揚，讓國人簡直霧裡看花，後來卻成功地把潛艦國造實質的問題焦點轉移到洩密，讓人不得不佩服有心人帶風向的能力。 最近有一篇報導「黃河的話」把潛艦國造的來龍去脈和盤托出，不論真相如何？檢調要不要介入調查？筆者認為要進一步讓國人了解問題背後的最大的問題在於「合理的監督」和「國防自主」。

潛艦國造是動輒四、五千億的大案子，專案的執行只有海軍司令以下幾個核心人員和非法的軍火商參與，負責專案管理的軍備部門卻被拒於門外不能參與會議，海軍以上的指揮鏈也只能從進度上表面管理；另外，每年的機密預算審議，因為沒有鎂光燈，總是在清場後不到20分鐘的時間內完成數百億預算審議，少數立委的聲音有如螳臂擋車，根本發揮不了監督的作用，讓一些取得特權軍火商如入無人之境，予取予求。潛艦小組的負責人黃先生在軍人生涯一向自恃甚高，最重視法規和程序，對部屬以嚴苛著稱，卻在潛艦國造這件大型專案上做出這些有強烈爭議，完全不符合武器獲得流程的大膽的做法，令人不解。

從國防自主的角度來看，海軍如此揮霍數千億的民脂民膏，實質上卻只有載在台上面有所成就，而產生攻擊能力關鍵的核心武器裝備，卻寄託於沒有技術的軍火商，這種打著國防自主大旗的潛艦國造，只建立在已經有製造潛能載台上，這樣的「國防自主」對潛艦的技術成長和國內產業而言，並沒有實質的意義。（資料照）

另外，從國防自主的角度來看，海軍如此揮霍數千億的民脂民膏，實質上卻只有載在台上面有所成就，而產生攻擊能力關鍵的核心武器裝備，卻寄託於沒有技術的軍火商，這種打著國防自主大旗的潛艦國造，只建立在已經有製造潛能載台上，這樣的「國防自主」對潛艦的技術成長和國內產業而言，並沒有實質的意義。

筆者長年在海軍觀察海軍長官最大的問題就是當權之後「都以為自己最行，誰也不服誰」，這種霸道的組織文化，特色是大多和頂頭上司不和，喜歡炒短線追求個人名聲，造成海軍建軍往往人去政息，長期建軍政策不能延續，如何能讓民眾認同國軍會有戰力？

潛艦國造是危機也是契機，期待海軍主事者能發揮智慧，好好對潛艦國造做一個總體檢，不要再機密為藉口逃避監督，讓潛艦國造政策能夠在合法、有效、合理的監督下推動，發揮實質的戰力和國防自主的產業效益。

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書