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自由廣場》立委涉外患 檢察官應當民主守護者

2023/10/04 05:30

◎ 黃帝穎

國造潛艦召集人黃曙光指控，有一位立委針對潛艦國造「一直在搞」，且有軍火商洩密給中共；前海軍顧問郭璽更點名立委馬文君「賣國」、涉將機密「交給國外的國安單位」，各界譁然。

最高檢察署表示，為維護國安，高檢署已分案查外患罪、台北地檢署則依國安法分案。面對立委涉外患罪嫌，檢察官應當民主守護者，實踐民主防衛，不容任何人假藉民主國會監督之名，行洩漏國防秘密等破壞民主與國安之犯行。

立委是否將國防機密洩漏給外國，比對二○二二年六月七日《朝鮮日報》報導，韓國軍方潛艦技術疑被韓國廠商洩漏給台船，因此韓國檢警逮捕五人、通緝一人。郭璽指控馬洩密給外國，似非全然無據，檢察官應查明馬文君辦公室有無洩密給韓國代表處？或任何他人？

馬與郭互告誹謗，不論勝負，均屬輕罪！社會更關注的是，潛艦國造是台灣國防的重要里程碑，馬文君竟阻擾潛艦國造，立法院公報顯示，一○八年潛艦總預算共七五．一億元，馬文君提案全刪，一毛不留，在場還有多位國民黨立委，但沒人像馬文君那樣異常！

事實上，黃曙光在去年台北市長選前，寫給妹妹黃珊珊的信中已經透露，潛艦國造有「不肖掮客、買空賣空代理跟惡質媒體結合，利用唯利是圖的民代，不斷攻詰、誣衊、破壞該案」，顯見黃曙光上將對立委破壞潛艦國造隱忍已久！

黃曙光與郭璽均非民進黨人，因此馬文君涉外患洩密案，絕非如國民黨瞎挺馬說的是「藍綠問題」，而是嚴肅的「法律問題」。

尤其甚者，郭璽爆料「馬文君潛艦留底稿 外國人想看斗內就好」，若查證屬實，立委抄錄機密即違背職務，與收「抖內」等不法利益具對價關係，馬文君另涉犯貪污治罪條例「違背職務收賄罪」，最重處無期徒刑！

檢察官打擊犯罪是天職，面對立委涉外患罪嫌，檢察官更兼負「民主防衛」的憲法重責，要將假藉民主國會監督之名，卻洩漏國防秘密以破壞民主的嫌犯繩之以法，向世界宣示台灣守護民主法治、自我防衛的決心。

（作者是台灣國家聯盟決策委員、律師）

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