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自由開講》台灣人的「國慶」由全體國民決定！

2023/10/11 10:05

◎陳慶坤

10月10日「中華民國中樞暨各界慶祝國慶大會」在總統府廣場展開。筆者選擇參加「台灣國」在景福門舉辦的「台灣國慶日」（Taiwan National Day）活動。其目的是回應馬英九表示在「中華民國」國慶的相關文宣上，英文寫成「Taiwan National Day」的做法是民進黨夾帶著有「台獨」意涵的手段，所以今年不參加雙十慶典。事實上，同樣的用詞，去年馬英九已然出席大會，無異於自我打臉。

昨天，總統府廣場上演著官辦的國慶日，在相距數百公尺外的景福門也很熱鬧，獨派團體「台灣國」與統派團體，隔著鐵欄杆與層層的警力，雙方彼此叫囂、嗆聲。時空易位諷刺的是，台灣過去「反攻大陸」與中共「血洗台灣」，是隔海一百餘公里，彼此心戰喊話、軍事對峙的局面；如今竟然已經轉移陣地，中共在台的協力者，僅在隔著三尺遠的拒馬鐵欄杆互別苗頭嗆聲，激起統獨雙方熱血沸騰、劍拔弩張。

這場戲碼應該說台灣是民主自由了，在這統獨對立的浪尖風頭，陳抗示威者已經不必擔心被警察暴力驅離，甚至抓去關押判刑。雖然警方部屬1580名警力防範未然，但還是柔性廣播：「表達意見是人民的權利，請勿干擾對方！」威權時代的警察進步了！但台灣人並沒有隨著民主自由制度提升真正的心靈自由，還深陷國共黨國思想宰制之中。

統派高舉「台獨害死台灣人」旗幟，與中國隔岸唱和「消滅台獨」要「和平統一」；現場大紅旗書寫著「反美帝」不就是中國共產黨上世紀霸權語境！中華民國沒有美國的保護，可以存活到今天嗎？中華民國沒有台灣還可以存在嗎？聲稱捍衛中華民國只是居心叵測的「引中入台」的策略運用而已。統派成為中共在地協力的代言人，強要台灣人對中國卑躬屈膝，可以換來真正的和平嗎？

只是，這幾年台派團體為台灣主體意識發聲已日漸式微，其中原因遭到「收編」的微妙關係，早已喪失在「中華民國台灣」的論述上；在清理「台灣意識」戰場上噤聲無言！

如今唯一還可看到獨派身影的，僅存由台獨前輩王獻極所創「台灣國」，「台灣國」理事長陳峻涵奉獻畢生的餘命，孤寂的繼續奔走宣揚台灣主體意識，令人何其感嘆台灣怎麼了！？這在昨天統獨互嗆、叫囂的場面，可以感受到峻涵兄的使命與「孤獨的熱誠」依然不減，其他台派團體何在？我們這一隊伍也只是老弱殘兵，如何對抗中共邪惡勢力的入侵？

確實，國共兩黨合作甚囂塵上，在中共入島、入戶、入心一貫的心理認知作戰下，台灣國家的主權有逐漸被侵蝕之危。2024年總統選戰，在國共下架民進黨、政黨輪替、主流民意、要和平的嗎啡催眠下，台灣人是否覺醒、抗拒？

1949年國共內戰，「中華民國」政權逃亡到台灣至今74年，每年薄海騰歡慶祝這個已經被中共滅亡的政權生日，是象徵「統獨」爭議的根源問題，而且已經由量變到質變的荒謬性存在。然而台灣人的「Taiwan National Day」確實不該是武昌起義的日子，辛亥革命當時台灣仍是日本帝國殖民地；與台灣毫無關係的雙十節，台灣人的國慶必須由全體國民公投決定。

圖為去年獨派團體「台灣國」在凱達格蘭大道上成立「拒投藍白大旗隊」，呼籲台灣人民抗共保台、拒投藍白，公投決定台灣國慶日。（資料照／台灣國提供）

僅此引述法國政治哲學的奠基者拉·波埃西（Étienne de La Boétie，1530－1563）〈自願為奴〉共勉：

「為什麼人們悲慘地生活在奴役之下，卻不願起身改變？如果連動物都無法忍受失去自由，人，為什麼喪失了欲求自由的本能、放棄自由的天性，無感於支配與順服，甚至終於生而為奴？」

（退休大學教授）

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