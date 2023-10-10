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自由開講》Lin bay好油，背後是否有盤根錯節關係？

2023/10/10 11:09

◎司馬迅

「Lin bay好油」版主林裕紘，自二Ｏ一八年起，不斷利用似是而非的「農業議題」扭曲事實及惡意攻擊時任北農公司總經理吳音寧、農業部及陳吉仲，在自導自演恐嚇案爆發後，社會各界始看清原來林裕紘與國民黨工許哲賓是屬於同一脈絡，並發現許過去還是雲林縣長張麗善的小編，進而合理懷疑幕後操盤手是否為雲林張家？與國民黨是否有盤根錯節的鏈結關係？是否有境外勢力介入？這些疑點皆需要檢調單位進一步追查。

雲林縣長張麗善。（資料照）

農業議題涉及專業範疇，容易被有心人藉著錯誤資訊與食安（或民生）問題連結，來攻擊政府政策，以達到煽惑群眾仇恨執政黨之目的。

無獨有偶的是，張麗善於今年七月以「變調的田園牧歌：光電之亂與農業危機」為題的一篇投書，內容述及太陽能發電站的溫度較周圍高出攝氏三至四度，倘若中央政府強推綠能專區，硬要在超過一萬公頃的農地上架設太陽能板，臺灣的極端氣候問題只會雪上加霜，事實上是有繆誤之處，所稱太陽能板可能導致熱島效應，溫度會較周圍高出攝氏三至四度，但國外的研究係指太陽能發電廠與沙漠荒地的溫度比較，與台灣環境完全不同，根本無法類推適用。

此外，張麗善並非農業或綠能相關科系出身，亦無相關從業背景，卻同樣利用「農業議題」，發表似是而非的錯誤資訊，不禁令人質疑為何與林裕紘的攻擊農業政策模式，如出一轍？是剛好巧合？抑或背後有人操刀？亦需檢調單位深入釐清。

（法務人員）

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