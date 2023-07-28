自由開講》變調的田園牧歌：光電之亂與農業危機

張麗善

16世紀末隨著英國毛紡織業的發展，位於都會區的土地貴族紛紛將投資目光轉向養羊業。但為了圈地以飼養羊群，他們因此利用各種手段將世世代代向其租地耕作的農民驅離趕走，導致大批農民流離失所，成為無家可歸的遊民。Sir Thomas More因此在其名著《烏托邦》中描繪：這是個「羊吃人」的時代！

導致羊吃人的圈地運動雖未曾在臺灣發生，但同樣具備強大殺傷力的「光電之亂」卻在臺灣南部的農業縣市不斷上演，一點一滴持續地齧食我們的農業、農村與農民。重要的是，英國圈地運動的始作俑者是資本家與地主，但臺灣的光電之亂卻是由中央政府所推動主導。更荒謬的是，被包裝光鮮亮麗且扛著環保大旗的光電產業，實際上卻嚴重危害我們的生態與環保，且這門產業的利潤來源則是我們老百姓所繳納的稅金。

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近年來中央政府為了兌現其荒謬且不切實際的「2025非核家園」選舉支票，開始透過各種政策手段，鬆綁〈非都市土地使用管制規則〉，試圖將所謂的「低地力」農地圈出作為「綠能發展區」，以供光電業者蓋設太陽能板使用。而全台被劃定為「低地力」農地的範圍面積共計18,155公頃，其中以雲林的3,871公頃為最，其次是高雄市的2,707公頃、嘉義縣1,511公頃，屏東縣716公頃和彰化縣102公頃。在政府多年的強勢宣傳下，光電綠能雖已打造出環保、永續、節能的光環。但光電太陽能板真的如同政府宣傳般美好嗎？

南部農業縣市廣設太陽能板，不但未能替農民創造就業機會，為農村振興經濟，更未能裨益臺灣農業發展。（本報資料照）

首先，太陽能板的製程類似於半導體產業，同樣具備耗能、高污染，以及不易回收等特性。其次，為了架設太陽能板，農地裡必須灌上水泥，同時以機具將地表夯實，這將嚴重影響附近農地土壤的排水功能。再來，太陽能板架設後勢必會影響農業的種植與經營。且部分農地疏於管理，導致雜草與病蟲害問題滋生，進而影響鄰田。第四，國內相關研究已發現，太陽能板下的農地因缺乏日照與植被，難以補充有機質，因而變成「退化性土壤」。第五，國外研究已證實，太陽能發電站處的溫度較周圍高出攝氏3 - 4度。倘若中央政府強推綠能專區，硬要在超過一萬公頃的農地上架設太陽能板，臺灣的極端氣候問題只會雪上加霜。第六，太陽能廠商總愛宣稱將創造就業機會，但實際上創造出的工作職缺頂多是定期幫忙清洗太陽能板的清潔工作。不僅未能為地方經濟帶來任何實質效益，同時也與中央政府所揭示的「地方創生」精神大相逕庭。最後，現今太陽能光電業者的收入來源是經濟部能源局的政策性收購，以2023年公布的再生能源躉購費率來看，平均費率為每度4.4元。與此同時，台電民生用電的非夏季電價為每度2.89元，夏季電價為3.52元。換句話說，台電費率與再生能源的價差實際上是由政府預算所彌補。一言以蔽之，就是我們老百姓辛苦的納稅錢在供養這些太陽能綠電怪獸。

然而，當農地架設太陽能板的缺點早已暴露無遺後，執政黨僅僅是為了兌現其不切實際的「2025非核家園」政策支票，就決定拿臺灣珍貴的農地資源開刀，試圖將18,155公頃農地劃入綠能專區內，此項政策手段則徹底暴露中央政府矛盾無理、目光狹隘的一面。

一方面，先前為了《國土計畫法》實施，中央政府強制南部農業縣市保留一定的農地面積，不准用於工商發展之用。當時中央政府所持的理由就在於，南部農業縣市有責任保障臺灣的糧食安全。如今為了太陽能光電產業，18,155公頃農地又能移為它用。試問，糧食安全已不重要了嗎？或是說，先前言之鑿鑿的糧食安全只是個假議題？ 另一方面，中央政府又表示，劃入綠能專區的農地為所謂的「低地力」農地，並不適合耕作，若能發展綠能產業，將能創造更大的效益。然而，此處不得不指出的是，當負責主管農業、即將升格為農業部的行政院農委會使用「地力」的概念時，正顯現其對現代化、高科技農業的無知。

現今許多高經濟作物早已在溫室內採取離地栽培的方式耕作，而「精準農業」（precision agriculture）的採行則能創造更大的效能與效益。即便缺乏地力，仍舊能發展畜牧業。換言之，「低地力」對高科技農業而言，從來就不是個問題。即便如屏東沿海含鹽量高、硬黏土的農地，也能因特殊的地質栽培出高甜度的黑珍珠蓮霧。因此，若被傳統的「地力」概念所侷限，臺灣農業只會持續向下沉淪，永遠看不到向上提升的可能性。

總的來說，中央政府意圖協助太陽能光電產業圈地的作為，顯然違背其先前宣示的糧食安全精神。而於南部農業縣市廣設太陽能板，不但未能替農民創造就業機會，為農村振興經濟，更未能裨益臺灣農業發展。太陽能光電產業的發展已帶來諸多弊端，我們期盼中央政府能慎思而為。此外，我們更期盼未來農業部對臺灣農業能有更高的格局，且面對經濟部時，能展現出農業縣市期盼的作為！

（作者為雲林縣長）

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