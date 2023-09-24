晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國火箭軍出了什麼問題？解析李尚福「被消失」原因

2023/09/24 12:26

◎Arthur Louis

中國國防部長李尚福因未出席公開活動近一個月，引發外界關注，《解放軍報》22日刊登了一篇由中委軍委「改革與編制辦公室」人員撰寫的文章，指出近年查處的腐敗案中，「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因，使外界推測文章所指對象為李尚福。

中國國防部長李尚福因未出席公開活動近一個月，引發外界關注。（美聯社）

今年7月31日，北京宣布晉升海軍中將王厚斌、空軍中將徐西盛為新任火箭軍上將司令員與政委，顯示火箭軍內部出現極大問題，致使習近平從外軍種調入兩名將領接替火箭軍領導職務；後於9月初傳出李尚福及軍委裝備發展部8名官員正遭調查之消息；顯示李尚福消失原因可能與其擔任該部部長時期（2017年9月至2023年3月）之軍備採購問題有關。

《解放軍報》則在9月15日，以「把『問題清單』變為『履職清單』」為題，罕見公開批評火箭軍戰鬥力出現「短板弱項」；須知火箭軍做為中國的「戰略威懾部隊」，在文宣工作的邏輯上，除了保持隱密外，更重視的是「揚長避短」以發揮戰略威懾公用；罕見的公開批評，恰好凸顯了火箭軍內部出現了難以忽視的重大問題，才會招致點名批判。

而共青團系統《北京青年報》旗下的微信公眾號「觀海解局」也在9月21日發表了《原裝備發展部部長李尚福》一文，指涉李尚福於擔任裝備發展部部長及西昌衛星發射中心主任等期間，涉及了裝備系統方面的腐敗。

因此我們可以高度懷疑：中共本次針對火箭軍及裝備發展部系統高官的人事清洗，源於解放軍高層在裝備採購案件上的腐敗問題，已嚴重影響火箭軍建軍備戰及戰鬥能力所致，而影響程度可能關係到「戰略威懾部隊」的核心能力：「核武彈頭及載具」上，才使得火箭軍司令、政委、國防部長三名高官均受到波及，而這正是李尚福「被消失」的根本原因。

軍事研究人員

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書