自由開講》中國火箭軍出了什麼問題？解析李尚福「被消失」原因

◎Arthur Louis

中國國防部長李尚福因未出席公開活動近一個月，引發外界關注，《解放軍報》22日刊登了一篇由中委軍委「改革與編制辦公室」人員撰寫的文章，指出近年查處的腐敗案中，「交友不慎」是個別領導幹部落馬的重要原因，使外界推測文章所指對象為李尚福。

中國國防部長李尚福因未出席公開活動近一個月，引發外界關注。（美聯社）

今年7月31日，北京宣布晉升海軍中將王厚斌、空軍中將徐西盛為新任火箭軍上將司令員與政委，顯示火箭軍內部出現極大問題，致使習近平從外軍種調入兩名將領接替火箭軍領導職務；後於9月初傳出李尚福及軍委裝備發展部8名官員正遭調查之消息；顯示李尚福消失原因可能與其擔任該部部長時期（2017年9月至2023年3月）之軍備採購問題有關。

請繼續往下閱讀...

《解放軍報》則在9月15日，以「把『問題清單』變為『履職清單』」為題，罕見公開批評火箭軍戰鬥力出現「短板弱項」；須知火箭軍做為中國的「戰略威懾部隊」，在文宣工作的邏輯上，除了保持隱密外，更重視的是「揚長避短」以發揮戰略威懾公用；罕見的公開批評，恰好凸顯了火箭軍內部出現了難以忽視的重大問題，才會招致點名批判。

而共青團系統《北京青年報》旗下的微信公眾號「觀海解局」也在9月21日發表了《原裝備發展部部長李尚福》一文，指涉李尚福於擔任裝備發展部部長及西昌衛星發射中心主任等期間，涉及了裝備系統方面的腐敗。

因此我們可以高度懷疑：中共本次針對火箭軍及裝備發展部系統高官的人事清洗，源於解放軍高層在裝備採購案件上的腐敗問題，已嚴重影響火箭軍建軍備戰及戰鬥能力所致，而影響程度可能關係到「戰略威懾部隊」的核心能力：「核武彈頭及載具」上，才使得火箭軍司令、政委、國防部長三名高官均受到波及，而這正是李尚福「被消失」的根本原因。

（軍事研究人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法