晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》水漫紫禁城，諜淹解放軍

2023/08/04 05:30

◎ 愚工

習近平最近天災人禍交加其身，尤其「水漫紫禁城，諜淹解放軍」更顯亡國之兆，值得關注，說明如下：

一、水漫紫禁城：中國《人民日報》七月十九日鄭重推介人民出版社出版的【深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述】。該書吹捧習近平自中共十八大以來「親自擘畫、親自部署、親自推動」治水事業，引領中國「治水事業取得歷史性成就、發生歷史性變革」，「從此華夏無水患」。

最大的諷刺是，該書出版不到兩周，「杜蘇芮」颱風帶來的暴雨就重創京津冀地區，打破「紫禁城六百年不淹水」的紀錄。中國網友譏諷習近平「書一出版就下暴雨，馬上驗證」、「專業專精的全才型領導」。網友更翻出當年每逢洪災，領導人江澤民、胡錦濤、溫家寶在第一線指揮救災的畫面，反問習近平「大水臨門，為何領袖不出中南海一步？」暗批習當政以來，中央領導已拋棄奔赴第一線慰問災民的傳統。

六百年不淹水的紫禁城漫水了，這項紀錄是天災或人禍，還是亡國之兆，甚或兼而有之，網友議論紛紛，許多留言殊堪玩味。

二、諜淹解放軍：中共中央軍委七月卅一日宣佈晉升王厚斌、徐西盛為上將，並宣佈他們的職務分別是火箭軍司令員與政治委員，間接證實「失蹤」數月的原火箭軍司令員李玉超上將和政委徐忠波上將被拉下馬。

此外另有現任及前任的火箭軍十多位高官被帶走調查或被自殺。坊間認為，去年美軍公佈火箭軍全國基地佈置圖及番號，詳細到連級的日常生活與領導個人資料，兩者有關連。知情者認為這表示火箭軍全軍被滲透，此與習任用其他軍種將領入主火箭軍若合符節。

火箭軍是習近平一手主導的軍改新創的軍種，扮演攻打台灣、日本、美國等國的先鋒部隊，如今被美軍摸底看光光，火箭軍戰力折損，習近平難堪，更折射出解放軍的不穩與不堪，維穩而不穩，這是習的艱難困境。

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書