自由廣場》水漫紫禁城，諜淹解放軍

◎ 愚工

習近平最近天災人禍交加其身，尤其「水漫紫禁城，諜淹解放軍」更顯亡國之兆，值得關注，說明如下：

一、水漫紫禁城：中國《人民日報》七月十九日鄭重推介人民出版社出版的【深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述】。該書吹捧習近平自中共十八大以來「親自擘畫、親自部署、親自推動」治水事業，引領中國「治水事業取得歷史性成就、發生歷史性變革」，「從此華夏無水患」。

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最大的諷刺是，該書出版不到兩周，「杜蘇芮」颱風帶來的暴雨就重創京津冀地區，打破「紫禁城六百年不淹水」的紀錄。中國網友譏諷習近平「書一出版就下暴雨，馬上驗證」、「專業專精的全才型領導」。網友更翻出當年每逢洪災，領導人江澤民、胡錦濤、溫家寶在第一線指揮救災的畫面，反問習近平「大水臨門，為何領袖不出中南海一步？」暗批習當政以來，中央領導已拋棄奔赴第一線慰問災民的傳統。

六百年不淹水的紫禁城漫水了，這項紀錄是天災或人禍，還是亡國之兆，甚或兼而有之，網友議論紛紛，許多留言殊堪玩味。

二、諜淹解放軍：中共中央軍委七月卅一日宣佈晉升王厚斌、徐西盛為上將，並宣佈他們的職務分別是火箭軍司令員與政治委員，間接證實「失蹤」數月的原火箭軍司令員李玉超上將和政委徐忠波上將被拉下馬。

此外另有現任及前任的火箭軍十多位高官被帶走調查或被自殺。坊間認為，去年美軍公佈火箭軍全國基地佈置圖及番號，詳細到連級的日常生活與領導個人資料，兩者有關連。知情者認為這表示火箭軍全軍被滲透，此與習任用其他軍種將領入主火箭軍若合符節。

火箭軍是習近平一手主導的軍改新創的軍種，扮演攻打台灣、日本、美國等國的先鋒部隊，如今被美軍摸底看光光，火箭軍戰力折損，習近平難堪，更折射出解放軍的不穩與不堪，維穩而不穩，這是習的艱難困境。

（作者從商）

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