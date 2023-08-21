自由開講》火箭軍領導高層集體撤換捅破習近平的窗戶紙

楊太源博士／中共研究雜誌社特約研究員

一、前言

2023年6月，前解放軍海軍司令部中校參謀姚城（現旅居美國）在推特爆料：「2023年6月23日，火箭軍司令員李玉超被帶走調查，據悉與他兒子在美國留學、恐出賣軍方情報有關」。又說：「3月到6月底，解放軍火箭軍至少前後3仼司令、2個副司令、部分軍師級幹部被查」。7月28日，香港《南華早報》（英文版）報導指出：「解放軍火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌，以及前火箭軍副司令員、現任中共中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中，因涉貪腐已於3月被帶走調查」。2023年7月31日，習近平於北京八一大樓向新任火箭軍司令員王厚斌（原海軍副司令員、中將軍銜）、政治委員徐西盛（原南部戰區副政委兼南部戰區空軍政委、中將軍銜），授予上將軍銜證書及表達祝賀。顯示原火箭軍司令員李玉超、政治委員徐忠波，雙雙被免職。間接證實火箭軍領導高層集體出事被查的傳聞。

中國解放軍掌控核武的火箭軍高層遭「大清洗」。（擷自中國央視畫面）

二、火箭軍領導高層集體被查可能原因分析

（一）出賣情報說： 網傳火箭軍司令員李玉超，因其子在美唸書涉及出賣情報被查。主要係指美國空軍大學中國航空航天研究所所長馬偉明博士，於2022年10月對外發表「中共火箭軍的組織結構報告（全文共255頁）」，內容詳細揭露火箭軍的指揮體系、作戰基地、後勤保障基地（包括基地地址、部隊任務與能力、部隊番號、主要幹部姓名等）。網傳該報告的情資來源可能係火箭軍司令員李玉超之子，此一說法應係好事之徒捕風捉影。若因「中共火箭軍的組織結構報告」獲罪，免職應僅李玉超，而不是整個火箭軍領導高層。換言之，此一說法並不成立。 請繼續往下閱讀... （二）集體貪腐： 2023年4月11日，習近平到南部戰區海軍視察時表示：「持之以恒正風肅紀反腐」。 6月18日、軍委政治工作部、軍委紀律檢查委員會印發「軍隊領導幹部社會交往行為規範」，要求軍隊領導幹部與地方黨政機關和有關單位及其人員，企業（事業單位）及其相關人員，社會團體，新聞媒體、理論研究和學術交流機構及相關人員，少數民族和宗教組織及信教群眾，國（境）外各類組織、機構、人員，親友交往，以及互聯網社會平台虛擬交往等8個方面交往行為提出明確要求、做出具體規範。 7月6日，習近平在東部戰區機關時強調：「持之以恒正風肅紀反腐」。 7月19日，中央軍委辦公廳印發「關於建立軍隊廉政風險防範預警機制的意見」，強調「嚴防權力運行脫軌越軌」為主要目標，對建立軍隊廉政風險防範預警機制作出部署。 7月20日至21日，「全軍黨的建設會議」在北京召開，習近平在會議上強調：「持續推進全面從嚴治黨、全面從嚴治軍，著力解決各級黨組織在堅持黨對軍隊絕對領導、抓備戰打仗能力、落實管黨治黨政治責任等方面存在的突出問題」。 7月24日，中共中央政治局進行第7次集體學習，學習主題為「全面加強軍事治理」。習近平結論時強調：「全面加強軍事治理是我們黨治軍理念和方式的一場深刻變革，是加快國防和軍隊現代化的戰略要求，是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要方面」。 7月26日，習近平視察西部戰區空軍時再次重申：「把正風肅紀反腐不斷向縱深推進」。同日，軍委裝備發展部全軍武器裝備採購信息網發布「關於徵集全軍裝備採購招標評審專家違規違紀線索的公告」，強調「為營造裝備採購招標評審良好生態，將開展裝備採購招標評審專家違規違紀清查整肅治理活動，追溯自2017年10月以來違規違紀的裝備採購招標行為（包括操守缺失、拉幫結派、主動洩密、監管缺失等問題），應向該部提供線索」。7月27日，經中央軍委批准，軍委政治工作部負責編修「軍委主席負責制學習讀本」正式出版發行。8月1日，軍委辦公廳公佈「加強軍隊黨的建設的意見」，要求全軍推進「三不腐（不敢腐、不能腐、不想腐）」。 檢視「第二砲兵部隊」於2016年升格為「火箭軍」，開始進入快速擴張階段，2017年至2019年底，火箭軍由29個導彈旅擴編為39個旅（目前仍持續擴編中）。按軍委裝備發展部全軍武器裝備採購信息網，向全軍、全國徵集2017年以來採購違規違紀線索，顯然是針對火箭軍自2017年快速擴編，可能相關工程建設存在貪腐。

綜上所述，習近平將火箭軍整個領導高層撤換（司令員李玉超、政委徐忠波、副司令員劉光斌、軍委聯合參謀部副參謀長張振中《前火箭軍副司令員》、副政治委員），判極可能是火箭軍領導高層涉及工程與部隊建設貪腐問題。

三、突顯習近平清洗火箭軍決心

火箭軍司令員李玉超、政治委員徐忠波、副司令員劉光斌，副政委均被習近平撤職。提拔曾任職原海軍東海艦隊副參謀長兼舟山基地副司令，現任海軍副司令員王厚斌中將擔任火箭軍司令員（晉升火箭軍上將軍銜），同時提拔曾任職解放軍空軍福州指揮所政委，現任南部戰區副政委兼南部戰區空軍政委徐西盛擔任火箭軍政治委員（晉升火箭軍上將軍銜），同時調派陸軍副司令畢毅、中部戰區副司令兼參謀長朱曉松，擔任火箭軍副司令，惟目前尚不知副政治委員調派何人擔任。跨軍種調任火箭軍司令員、政治委員、副司令員、副政治委員，突顯習近平對火箭軍領導層清洗的決心，根本不在乎火箭軍高層全由無火箭軍背景的陸軍、海軍、空軍將領擔任，會導致火箭軍戰力全面弱化與軍心浮動問題。因此，習近平為清洗火箭軍，應會進一步限縮火箭軍的預算運用，此舉將進一步限縮火箭軍的發展。

四、結語

習近平自2012年10月15日擔任軍委主席以來，除全面推動軍中反腐，抓「軍老虎」外，並親自考核「大校軍銜」軍官，並從通過考核及信任的大校軍官中提拔授予「少將軍銜」。原火箭軍司令員李玉超（2013年7月晉升「少將軍銜」，2020年4月晉升「中將軍銜」，2022年1月晉升「上將軍銜」）；原火箭軍政治委員徐忠波（2013年7月晉升「少將軍銜」，2017年7月晉升「中將軍銜」，2020年7月晉升「上將軍銜」），均通過習近平考核，由「大校軍銜」一路晉升至「上將軍銜」。換言之，解放軍歷經11年的清洗，已無「郭伯雄、徐才厚」遺毒，解放軍「大校軍銜」以上軍官，均是習近平擔任軍委主席後所晉升，滿朝儘是「習家軍」。突顯習近平大權在握，用人唯親及僅用信任之人，是否因此易遭下屬蒙蔽及欺騙。

習近平近期密集視察戰區，一再重申「正風肅紀反腐」，顯示解放軍內部陽奉陰違、腐敗問題嚴重。十八大以來（2012年），習近平雖已抓百餘名「軍老虎」，顯然仍未達到「不敢腐、不能腐、不想腐」目標。因此，火箭軍領導高層遭習近平全部撤換，進而捅破習近平「識人不明」及「用人唯親」的窗戶紙。

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