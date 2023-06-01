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社論》中國被習近平越描越黑了

2023/06/01 05:30

中國歐盟商會主席伍德克表示：德國過去討論對中國要「以貿促變」，這個目標是實現了，但卻是中國人改變了我們。他說：中國現在還沒有到一九六○年代文革的時候，但方向是這樣的。英國首相蘇納克則指出：中國為我們這個時代的全球安全和繁榮帶來最大挑戰，中國在國內愈發獨裁，在國外則愈發獨斷，而且中國具備重塑世界秩序的手段和企圖。這兩位政商領袖所言，只是近年國際輿論的主流代表，從「唱好中國」轉變到「看壞中國」的例子不勝枚舉。

鄧小平對毛澤東撥亂反正，改革開放、韜光養晦的故事，到了習近平出現基調變化。尼克森以來，一路協助中國發展經濟（融入西方）、軍力（抗衡前蘇聯）。到了二○○○，柯林頓給予中國永久最惠國待遇，為其二○○一加入WTO鋪路。但是，真心換絕情，中國對美國，極盡不公平貿易之能事，竊盜經貿模式，除了壯大中國的市場競爭力，還將暗黑手段所獲科技，商轉軍用來提升武力。二○一八，川普意識到問題的嚴重性，對中展開貿易戰，拜登接手逐步上升至晶片戰爭、地緣爭鋒。

美中貿易戰，原本未必是後來的升級勢頭。二○二○，突如其來的新冠疫情自武漢爆發，禍延全球，美國亦受創嚴重，川普連任為之受阻。新冠疫情，造成全球罕見傷亡，供應鏈因此斷鏈。中國之專制防疫，自稱創造了奇蹟，但三年控管人民生活，本身經濟也遭殃。最受質疑的，莫過於始終拒絕國際的新冠病毒溯源調查。還利用疫情，變本加厲外交、軍事脅迫台灣。趁火打劫，目無全球共同福祉，應是中國形象轉黑的關鍵。

習近平上台後，中國內部愈發獨裁，疫情期間數位獨裁越演越烈。二○一八，修憲取消國家主席任期限制，至二十大，習近平終於完成終身掌權之夢。二○二○，六月，香港國安法，一國壓垮兩制，中英聯合聲明淪為廢紙。而二○二○，九月，不存在所謂「海峽中線」，解放軍機艦擾台、進出第一島鏈更常態化。去年八月，以裴洛西訪台為藉口，中國圍台軍演，更不遮掩其以武力改變台海現狀之挑釁者面目。包括東海、台海、南海，中國的軍事冒進主義，可以說是內部獨裁的外溢效應。二十大，習近平第三任到手，七常委清一色習家班，胡錦濤被架離會場。政治大戲期間，清零政策雷厲風行。終於，去年底，白紙運動促使全面解封，但維穩範圍持續擴大，批評抗美援朝電影、影射解放軍皆遭懲處，遑論國進民退、共同富裕、調查凱盛、封殺美光，對外資信心雪上加霜。中國，又出了一個毛澤東，從機會變成風險。

二○二二是多事之秋，民主國家確認中國的稱霸意圖。多國杯葛二月北京冬奧，習近平則邀普廷訪中，雙方聯合聲明「合作無上限」。不久，普廷入侵烏克蘭，但俄羅斯出師不利。偽裝中立的習近平，一年後以和平使者自居，提出烏克蘭和平計畫。不過，西方質疑他的主張偏袒普廷。習近平越來越清楚的普廷立場，印證從東歐開始到西歐的「今日烏克蘭、明日台灣」確有先見之明。最近廣島G7峰會說明，西方已將中俄視為同一性質的挑戰，雖然目前他們的能力有所不同。結論則是：必須協助烏克蘭打贏戰爭，必須協助台灣抵抗入侵。

習近平偽中立，普廷不讓他脫身，一年多來中俄也成為專制集團的軸心。最近訪中的俄羅斯總理米舒斯京稱：兩國關係目前正處於歷史最高水平。確實，中國駐法大使盧沙野公開發言：根據國際法，蘇聯解體後出現的國家沒有有效地位，因為沒有國際協議以具體化他們的主權國家地位。調停烏俄戰爭的中國歐亞事務特別代表李輝亦稱：讓俄羅斯管理現在佔領的烏克蘭國土。若有西方領袖，還幻想習近平是和平使者，也該醒了。富比士直言：外資及中企都開始轉移產線，中國作為世界工廠的日子即將結束。這就難怪，中俄要使用同一個救生圈、各自求生。

中國的形象，被習近平越描越黑了。它所兜攏的專制集團，正與民主集團處於戰略衝突邊緣，雖然雙方經濟仍未脫鉤。台灣，誠如尹錫悅所強調：「台灣議題不單純是中國與台灣之間的問題，而是跟兩韓關係同樣影響國際社會的全球性議題。」就此而言，從馬英九的「兩岸關係的位階高於外交政策」，至郭台銘的「兩岸談判不需要任何其他外國勢力介入」，盲點顯然是將兩岸視為內部事務而對全球地緣無知所致。當民主世界推著台灣往前走時，有人以內地化拉著台灣往後退，兩種力量正在考驗台灣人民是遠見或短視。

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