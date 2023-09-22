法操》你打我，我打你犯法？在旁喊加油也不行，什麼是聚眾鬥毆罪？

雙方互打最常發生在酒店、KTV、熱炒店等，大家酒酣耳熱互看雙方不順眼就大打出手，把人打到死亡或重傷等情況屢見不鮮，但往往找不到真正下手的是誰，這樣的行為在刑法上有處罰嗎？

◎法操司想傳媒



據報導指出，台中市西屯區七期商辦大樓於9月12號凌晨3時發生鬥毆情事，警方表示，酒客5人在大樓內飲酒作樂，叫小姐助興與經紀公司人員發生糾紛進而肢體衝突，造成雙方7人受傷送醫，全案以聚眾鬥毆等罪嫌移送法辦。



警方初步調查發現，33歲賴姓男子等5名好友相約到這棟大樓18樓內飲酒唱歌，並找來小姐跳舞助興，與經紀公司人員因細故發生口角，33歲高姓男子等4人持球棒教訓賴男等人。



什麼是聚眾鬥毆罪？多少人算是聚眾？



雙方互打最常發生在酒店、KTV、熱炒店等，大家酒酣耳熱互看雙方不順眼就大打出手，把人打到死亡或重傷等情況屢見不鮮，但往往找不到真正下手的是誰，這樣的行為在刑法上有處罰嗎？

（https://www.freepik.com/）

根據刑法第283條：「聚眾鬥毆致人於死或重傷者，在場助勢之人，處五年以下有期徒刑。」首先要注意的是，這條法律處罰的是聚眾鬥毆「至死」或「重傷」，如果只是一般的傷勢可能就會以普通傷害罪去處理。



另外關於聚眾的定義，最高法院28年上字第621號判例就指出「聚眾」指的是參與之多數人有隨時可以增加之狀況，而在場助勢的定義指的是行為人在鬥毆現場叫囂助勢，這種行為往往會增加互毆的嚴重性，不過助張聲勢的行為跟幫助犯相比不法內涵較低，因為行為人只是給予互毆者精神上的援助，如果現場叫囂助勢的人有實際上幫助參與歐打等行為，就會依照一般傷害或重傷罪的幫助犯，而非刑法第283條。



聚眾鬥毆故意致人於死者，不適用本條規定



刑法第283條的聚眾鬥毆罪，相較於第271條殺人罪：「殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。」刑度較低，這是因為聚眾鬥毆至人於死或重傷不可以帶著故意要讓對方「吼系」（台語：讓他死）的心態要置對方於死地，否則就應該用第271條殺人罪去論處。



相關實務見解可以參考最高法院26年渝上字第243號刑事判例，「實施聚眾行毆並無殺人之意思者而言。如果聚眾前往之時，意在殺人，則其行為不止傷害，即非該條所能包括。」



在看完聚眾鬥毆罪的介紹後，法操也要提醒您，在把酒言歡之餘也要保持冷靜，千萬不要一言不合就大打出手，得不償失。

請繼續往下閱讀...

本文經授權轉載自法操 你打我，我打你犯法？在旁喊加油也不行，什麼是聚眾鬥毆罪？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法