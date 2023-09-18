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法操》買汽油稱要去放火會被判刑嗎？什麼情況下算是著手？

要了解一個人是否有不法行為，需要以主觀不法構成要件及客觀不法要件來看。放火罪除了需構成客觀不法外，還需要有主觀不法構成要件，意思是指行為人主觀上必須出於「放火故意」，才能構成本罪。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2023/09/18 11:42

◎法操司想傳媒

近期有報導指出，彰化縣一名涂姓男子稱廠商經常在工作上刁難他，去年七月間酒後到加油站買汽油，並在家裡分裝，還告訴妻子欲對廠商放火，凃妻擔心他輕生或是做出衝動舉動報警後，凃男被依預備放火等罪起訴，不過一、二審都認定，凃男僅有分裝汽油動作，並沒有其他彰顯故意放火的實際行為，判凃無罪確定。

（https://www.freepik.com/）

放火罪是什麼？怎樣會構成放火罪？

《刑法》第173條規定：「放火燒燬現供人使用之住宅或現有人所在之建築物、礦坑、火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。失火燒燬前項之物者，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。第一項之未遂犯罰之。預備犯第一項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」

要了解一個人是否有不法行為，需要以主觀不法構成要件及客觀不法要件來看。放火罪除了需構成客觀不法外，還需要有主觀不法構成要件，意思是指行為人主觀上必須出於「放火故意」，才能構成本罪。值得注意的是，這項罪責也處罰未遂犯，所謂的未遂，就是行為人主觀上已經有從事不法行為的打算，也已經著手，但尚未達到既遂的犯罪。

在這則報導中，涂姓男子在警員到場後，只有抱怨工作、客戶，跟自己情緒沒法發洩，還埋怨妻子報警，導致他要去警局做筆錄，還多一條案底等語，但全程都沒有提到要點燃汽油縱火。

什麼是著手？什麼情況下是放火罪的著手？

著手階段指的是行為人開始實現犯罪行為，刑法第25條有規定：「已著手於犯罪行為之實行而不遂者，為未遂犯。未遂犯之處罰，以有特別規定者為限，並得按既遂犯之刑減輕之。」，一旦進入著手階段就有可能成立未遂犯。

在本案件中，涂姓男子只有去購買汽油並分裝而已，也沒有將汽油潑灑到工廠，也沒有點火，判決中法官也認為：「被告辯稱其因一時衝動而購買汽油予以分裝，只是表達對廠商不滿，並無預備放火及恐嚇危害安全之故意等情，應值採信。」

一、二審都認定，凃男僅有分裝汽油動作，沒有其他彰顯故意放火的行為，判凃男無罪確定。

本文經授權轉載自法操 買汽油稱要去放火會被判刑嗎？什麼情況下算是著手？

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