法操》偷用同事電腦訂購雞腿遭判刑？什麼是妨害電腦使用罪？

貼心提醒，在沒有經過他人同意前，不可隨意使用他人電腦，也不可以無故入侵他人電腦刪除其在電腦的檔案資料，以免觸法喔！

◎法操司想傳媒

報導指出，高雄市某半導體公司陳姓女職員，因故與黃姓女同事起嫌隙，涉嫌冒用她的帳號1個月訂餐9次，被橋頭地院依無故入侵他人電腦相關設備罪，判處拘役40天，得易科罰金。



陳女冒用黃女電腦帳號、密碼，登入公司訂餐系統，向多家店家訂購醬烤大腿、素炸醬豆干、糖醋咕咾肉、紐奧良雞腿等食物，前後共9次，後因黃女察覺有異，在調閱監視器錄影畫面及系統扣款紀錄後，事情才曝了光。

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之後陳女被依妨害電腦罪嫌，移送至橋頭地檢署偵查起訴。地院法官審酌陳女坦承不諱，而且也沒有其他刑事犯罪的前科，再考量學歷及收入等狀況之後，判處陳女拘役40天，如易科罰金，以新台幣1000元折算一日，仍可上訴。

什麼是妨害電腦使用罪，使用他人的電腦就犯罪嗎？它的構成要件是什麼？



《刑法》第358條規定：「無故輸入他人帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵他人之電腦或其相關設備者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三十萬元以下罰金。」



在確認一個人是否犯罪時，通常會經由主觀與客觀的構成要件來做判斷，在妨害電腦罪中，行為人主觀上要知道自己正在無故地入侵他人的電腦，而且也有意為之，並且具備故意的情狀。



而在客觀上，行為人是「無故」地去輸入他人的帳號密碼，或是使用破解電腦保護措施的方式，或是利用電腦的漏洞而去入侵他人電腦，也就是沒有法律上的正當理由而去入侵他人的電腦，客觀上構成要件就會該當。



在本件報導中，陳女冒用黃女電腦帳號、密碼，登入公司訂餐系統，向多家店家訂購餐點之行為，就會構成上述《刑法》第358條所描述的犯罪。



另外常見的妨害電腦使用罪還有《刑法》第359條：「無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科六十萬元以下罰金。」



之前有一個案例就是一名大學生，得知5名同學的電腦選課系統密碼，後來同學間鬧僵，竟上網退掉其中2名同學的一門課程，而被控妨害電腦使用罪，遭判罰4萬元，緩刑2年。

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法操在此也要提醒您，在沒有經過他人同意前，不可隨意使用他人電腦，也不可以無故入侵他人電腦刪除其在電腦的檔案資料，以免觸法喔！

本文經授權轉載自法操 偷用同事電腦訂購雞腿遭判刑？什麼是妨害電腦使用罪？

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