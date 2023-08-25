晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

法操》男藝人提告「加重誹謗」，什麼是誹謗，什麼情況下會加重？

在確認一個人是否犯罪時，通常會經由主觀與客觀的構成要件來做判斷，在誹謗罪的構成要件當中，行為人於客觀上要有指摘或傳述足以毀損他人名譽的事情發生，例如四處散布某某某當人小三這種描述性的言論，也讓某某某因為這種言論名譽遭受毀敗。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2023/08/25 11:07

◎法操司想傳媒

報導指出，藝人「大牙」周宜霈指控「黑人」陳建州，11年前硬闖她的飯店房間性騷擾，黑人原對大牙提出民事求償1000萬元，後又撤回，改控告大牙刑事加重誹謗。

全案起源於今（2023）年6月27日，因「#MeToo」事件興起，周宜霈在自己的臉書上發文指控黑人，在2012年間與她去香港錄節目，涉嫌在飯店的房間內，做出對她圖謀不軌之舉；黑人隨後透過經紀人否認所有指控，並與妻子范瑋琪一同對大牙提起民事求償1000萬元，之後撤回民事而改提刑事的加重誹謗罪，並於今年8月16號台北地檢署首度以告訴人身分傳喚黑人。

藝人「大牙」周宜霈指控「黑人」陳建州（中），11年前硬闖她的飯店房間性騷擾，黑人原對大牙提出民事求償1000萬元，後又撤回，改控告大牙刑事加重誹謗。（資料照）

網路上打嘴砲就會犯罪嗎？什麼情況下會構成誹謗罪？

《刑法》第310條第一項有規定：「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」

在確認一個人是否犯罪時，通常會經由主觀與客觀的構成要件來做判斷，在誹謗罪的構成要件當中，行為人於客觀上要有指摘或傳述足以毀損他人名譽的事情發生，例如四處散布某某某當人小三這種描述性的言論，也讓某某某因為這種言論名譽遭受毀敗。

而在主觀上，行為人要有「意圖」散布於眾的認知，就是行為人知道自己在散布讓他人名譽受損的言行，他想要讓大家都知道這件事，而且也故意為之，這樣的情況下就會構成刑法310條第一項的誹謗罪。

什麼情況下又會構成加重誹謗？為什麼黑人是提告「加重」誹謗？

在《刑法》第310條第二項當中規定：「散布文字、圖畫犯前項之罪者，處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。」不難看出《刑法》之所以這樣規定，是因為以文字或是圖畫散布不實言論的殺傷力更大。

在黑人告大牙的案件當中，因為大牙是在自己的臉書上撰寫長文指控黑人的不當行為，比起一般的言論，在臉書上用文字的方式更會被廣為周知，因此黑人才會以「加重」的方式對大牙提出「加重」誹謗。

我要告你誹謗是由我來負擔舉證責任嗎？大法官：由自訴人及檢方負擔！

雖然在黑人提告大牙這個案件中，黑人是向檢察機關提起告訴，而非自訴，但關於誹謗罪的舉證責任是由誰來負擔？大法官在釋字第 509 號解釋中提到：「……係以指摘或傳述足以毀損他人名譽事項之行為人，其言論內容與事實相符者為不罰之條件，並非謂行為人必須自行證明其言論內容確屬真實，始能免於刑責。惟行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，即不能以誹謗罪之刑責相繩，亦不得以此項規定而免除檢察官或自訴人於訴訟程序中，依法應負行為人故意毀損他人名譽之舉證責任，或法院發現其為真實之義務。」意即自訴人及檢察官在訴訟程序中原則上還是須負有舉證責任。

因此，在黑人告大牙的這件訴訟案件當中，黑人就要負擔為什麼他認為大牙對他的指控是不實的責任，而且也要說明為什麼他覺得大牙有詆毀他名譽的故意，之後法操會持續為您關注這起案件的後續發展！

本文經授權轉載自法操 男藝人提告「加重誹謗」，什麼是誹謗，什麼情況下會加重？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書