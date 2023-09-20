法操》文創法｜資工碩士撰寫AI程式搶票，將面臨刑事責任？

有人或許會認為，如果不是透過外掛程式而是像「傳統」做法親自排隊買票的話，那他倚靠自己的勞力與時間成本換取金錢對價有什麼不對呢？

◎法操司想傳媒



根據新聞報導，一名擁有台大資工碩士學歷的周姓男子，從數年前利用專業技能撰寫「AI搶票程式」，以每一張票券加價1000至3000元不等的金額，讓客戶可以在第一時間快速搶到各種熱門票券，靠這項生意讓他在3個月內就能輕鬆賺到27萬多元。



不過他的行為已經觸犯《文化創意產業發展法》於今（2023）年6月修法後的新規定，成為第一位以該法送辦的嫌犯，可能將面臨刑事責任。

台大資工研究所畢業的30歲周姓男子，以自己撰寫的AI程式搶票大賣黃牛票。（刑事局提供）



《文創法》打擊黃牛的新規定



過去法操也曾介紹過，在1975年以前法院多半認定賣黃牛票是一種「詐取財物」行為，所以會依《刑法》詐欺取財罪處罰。但事實上有很多人是在明知「買貴」的情況下還願意掏錢，由於沒有陷入錯誤，因此不應一律依詐欺罪處理（大法官釋字第143號解釋參照）。



這個問題直到1991年制定《社會秩序維護法》第64條規定才終於有一個專門針對黃牛行為的罰則，但經過這30年來，發現光是依照行政罰性質的罰則以及18,000以下的罰鍰完全不足以阻止黃牛們投機圖利的行為。



《文化創意產業發展法》第10-1條在今年6月正式增修，不但規定將「藝文表演票券」超過面額或定價販售者，將按張數處面額或定價之10倍至50倍罰鍰。此外更增加刑事責任，以虛偽資料（如人頭帳戶）或不正方法，利用電腦或其他設備（如外掛程式）購買票券取得訂票或取票憑證者者，處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。

文化創意產業發展法

第 10-1 條

第 2 項

將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之十倍至五十倍罰鍰。

第 3項

以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者，處三年以下有期徒刑，或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。

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除可以明顯看出立法者一口氣提高黃牛票的法律責任外，同時也降低違法的門檻。像《社維法》僅針對「非供自用者」轉售票券圖利的行為，但依《文創法》規定，只要加價販售就至少有行政責任。差別在於，若原本買票是打算自己使用，但因故無法參加活動而轉賣票券時，過去即便加一點錢「回收」自己之前的時間、人力成本也不會違法，但現在只要賣超過票券面額或原價的錢，那就會違反《文創法》第10-1條第2項的規定喔！



而《文創法》第10-1條第3項目的是保障大家公平購票的機會，所以認為使用外掛程式等「破壞購票遊戲規則」大幅排擠一般民眾權益的手段，都是他們所認定的不正手段。同時，若使用假身分、人頭帳戶搶票的話也可能會有觸犯《刑法》偽造私文書罪等問題。



對於黃牛氾濫問題，文化部和內政部也聯合推出「檢舉黃牛專區」，檢舉加價轉售和不正方式購票行為最高有機會領到10萬元的獎金。



黃牛真的該罰嗎？



有人或許會認為，如果不是透過外掛程式而是像「傳統」做法親自排隊買票的話，那他倚靠自己的勞力與時間成本換取金錢對價有什麼不對呢？



但問題在於黃牛掃貨的行為不但剝奪其他人的購買機會，且抬價行為很容易對市場價額造成很大的影響，之後當大家發現提高票價大家還是願意買單而導致「通貨膨脹」後，那看場表演就不再只是休閒活動，而是奢侈的生活了。



要打擊黃牛，除了上述法規的行政與刑事責任之外，主辦方也可以透過定型化契約進行事前的約定，如限制票券購買數量、實名制使用且不得轉讓、得取消黃牛票入場資格等方式進行控管。



不過目前根據台北地檢署講座的說法，現在對於黃牛的定義就是踩死底線，認為只要有「獲利」都是「黃牛」，大家又會不會認為太過嚴苛了呢？

本文經授權轉載自法操 文創法｜資工碩士撰寫AI程式搶票，將面臨刑事責任？

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