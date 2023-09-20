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自由開講》台灣人民自救運動宣言在今日的意義

2023/09/20 11:26

◎邱志偉

1964年9月20日「台灣人民自救運動宣言」在戒嚴鐵籠的台灣中發表，不只改寫了台大政治系教授彭明敏、謝聰敏、魏廷朝三人的命運，更重要的是這場胎死腹中的寧靜革命，在過去一甲子中持續給予台灣人民追求自由民主的勇氣。時至今日，追求民主已經在台灣逐漸開花結果，反攻大陸更已是神話，但如何有新憲法、如何重新加入聯合國，將是我等不能放棄的未竟之業。

1964年放在世界史來看，甘迺迪總統過世不久，越戰處於爆發的邊緣，中華民國與美國關係依然密切。但中華民國的外交處境開始險峻，因為法國在年初選擇與中共建交，當時蔣政權拒不接受雙重代表選項，以致於誰才能代表唯一中國在國際上已經出現顯著破口，國民黨的統治正當性開始受到動搖。站在台灣的內部來看，蔣介石正在如火如荼進行國光計畫，以大量國防預算打算反攻大陸。台灣有許多資源配置都受到排擠，自由民主更成為奢談，這是自救宣言重要的背景。

而彭明敏等人在這份自救宣言後被國民黨關押，謝聰敏、魏廷朝等人的命運也從此改變。但彭明敏在戒嚴時代，那個高度監控的警察治國時代，他能夠躲過特務監視，在層層包圍下變裝逃往瑞典，讓國民黨顏面無光。放在今日的專制國家來看，都是足以激勵無數人追求自由的感人故事。他勇敢對抗國民黨的勇氣，代價自然是讓家人受累，卻鼓舞許多世代的台灣人。

而彭明敏對於台灣的關心，也沒有只停留在1964年，不論是在美國，或往後參選總統，再到成為陳水扁政府的資政，他對台灣、對土地關懷沒間斷。到2016年民進黨二次執政後，他在自由時報的一篇題為：〈為台灣祈福再祈福〉的文章說，「小英當選，應該祈福而再祈福。但其處境豈止於「不羨慕」而已。國家未定位，認同混亂，前有中共老虎，後有國民黨毒蛇，內外夾殺，所承受乃空前龐大債務（台灣嬰兒一出生即負債一百萬）、軍公教特權年金無比優越，經濟蕭條，出口及稅收銳減，失業且低薪，教育失敗，經濟依靠中國跡近亡國，軍備落伍，國軍高層與中言和、中層共諜繼出、下層事故頻發，全國被中共徹底滲透，食安不保，環境污染，電源爭論等等。」回顧今日台灣政局，這些都依然是台灣千斤重的大問題，值得我輩深思。

彭明敏對於台灣的關心，並沒有只停留在1964年，不論是在美國，或往後參選總統，再到成為陳水扁政府的資政，他對台灣、對土地關懷沒間斷。（資料照）

2020年彭明敏發表的：〈「台灣人民自救宣言」續文〉，其中特別提到持續加入聯合國、跟中國對等互動等觀念，我認為是當今非常重要的提醒。換言之，把一甲子前的自救宣言，放到今日來看，兩岸互不隸屬，國家認同不可錯亂，親中勢力不能利用台灣的自由民主來造成我們內部動亂，這都是值得我們未來四年、八年乃至於數十年努力的目標。我們萬不能低估，當加強國防同時，精神層次的保家愛台、不能錯亂敵我意識的基本觀念。

本周末在台灣大學圖書館將舉辦彭明敏教授紀念研討會，談論台灣自救宣言的啟發與未竟之業，我也鼓勵大家若對台灣這塊土地仍有希望，對國家未來藍圖有想法的朋友們，一同到現場對話。台灣自救宣言放到今日時空，如何看待我們的國家定位，了解台灣的處境，都將是永不過時的課題。特別是讓國家定位正常化，聯合國大會也將進行最關鍵的總辯論議程，有關台灣入聯的問題，再受國際矚目。不論最後結果如何，讓台灣能夠早日加入聯合國，是我們永不放棄的目標。

（立法委員）

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