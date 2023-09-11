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自由開講》「你不管政治，政治就會來管你」— 從大直樓房倒塌談起！

2023/09/11 10:20

◎王英明

大直的樓房倒塌，令人怵目驚心。有民眾可能會問：為什麼我們政府會這樣、沒有辦法保護人民？其實應該反問： 政府不就是民眾你自己選出來的嗎？

大直的樓房倒塌，令人怵目驚心。（資料照）

台灣近年的政治，應該早就隨著民主的進展，會有更大的成就。相反的，由於各種因素，造成現在紛爭更多、對立更尖銳、謊言更盛行、瘋言瘋語更普遍，特權、黑道、貪污、包庇、暴力，已成生活的日常，更有甚者，草包、狡辯、耍賴、硬拗、公私不分、能撈就撈、造謠、抹黑、謾罵、目無法紀，講謊話也不會受到指責或被選民唾棄。而地方派系早就是政商勾結、角頭勢力、家族利益、洗錢、特定廠商供養對價關係、發財的總是同一批人。還有些政治團體、媒體導向，總是專門破壞台灣島內團結、或瘋狂去鬥爭想為台灣做出貢獻的人，讓真正的專家，知難而退，讓台灣的前進腳步遲緩下來。

而從中央、法院到地方政府各層級，從國安間諜法，到地方各種法規、交通規則、違建、工安，可能是怕有政治糾紛、怕得罪對方陣營？對各種違法亂紀、地方惡勢力，猜測是否都盡量妥協退讓或怠惰放縱 ？或最後總是不罰或輕罰、或可能乾脆特權關說，不了了之？有時真的使人嘆息氣餒。

最近我看到附近一個公車站牌區，竟然被宮廟搭棚帳作為法會，而且是「合法」申請，由此小案件就可見民政局完全不顧慮到民眾的候車要求，連這種基本權利都要向宮廟勢力投降，非常令人憤怒。又如大直樓塌事件，都發局竟對本來有危險的工地，發「公文」讓其繼續施工，最後是住民的家破、差點人亡。受災戶應該是會重建遙遙無期，賠償不能期待，而政治人物就是盡情利用現場作秀。這真是一個民主國家的悲哀，但在台灣也就是司空見慣，民眾縱使無可奈何，也只能百般忍耐、視而不見。有國外媒體說，台灣的街頭是行人地獄，所以也有人說，台灣就是快樂的地獄，且沒有對錯，只有顏色。

在全世界民主先進國家看不到的怪現象，在台灣都看到了。有犯罪、 前科、傷害、貪污、黑道、判刑、色情、恐嚇、關說違停的紀錄者，民眾通通都會原諒或遺忘，並且一再以高票送這些人進入各民意機關、各層級政府。不少民眾追逐的竟是講髒話、有聲量、秀美貌或肌肉的綜藝化的人物，看起來即使受過大學教育（大學教育，本是要人明辯是非、追求真理即哈佛大學校訓 「Veritas」），很多人的判斷能力，卻越來越是弱智。

當一些文章、談話節目每天都在批評各種政治人物的時候，其實更該批評的應是民眾。歷史總是在批評希特勒，但是當年如果沒有德國人民的支持，怎麼會有此人的出頭、以及後來的世界禍患？批評希特勒有意義嗎？而台灣也是一樣，是民眾投票支持這些政客的。要怪也只能要怪自己，拼命罵一些政客是沒有用的，他們被罵了也無所謂，反而網路聲量越來越高。

理查史特勞斯寫的曲「查拉圖斯特拉如是說」，所描繪的拜火教創始人瑣羅亞斯德，論者曾提及，有善惡二元論，是指「人類始終是善惡兩股勢力在爭鬥」。有人喜愛為惡、或胡言亂語，本就是理所當然。問題是站在對立面的「善」，為什麼不能夠擇善固執，堅持自己的理念、全力對抗「惡」、讓「惡」下台？但事實上很多人所做所為，反倒是如德國哲學家漢娜鄂蘭所說，是完全沒有獨立思考的「平庸的邪惡」。

這些人自以為是站在中道立場，不偏不倚，「非常客觀」，是中間選民。殊不知甘迺迪有名言：「地獄裡最熱的烈火，是留給那些在有道德危機時，仍自以為是中立的人」。常有人說：「我不喜歡政治」，或者是「政治與我無關」。政治學有一句名言：「如果你不管政治政治就會來管你。」印證如果我們所選擇出來的人不一樣，是不是就沒有大巨蛋弊案？沒有捷運被工程吊臂壓垮而讓學者喪生？是不是就沒有樓房會倒塌？地面會下陷？

很多事情都發生了。對大直的受災戶，以及所有關心的民眾，也許都要開始思考：政治與我們的生活每一層面，確有很大的關係。千萬不要說，誰來當（總統、市長、縣長、縣市議員、鄉鎮代表），對我哪有什麼關係。千萬不要等到貪污、弊案、樓塌、橋斷、路陷、人命喪失的發生後，才醒悟：政治真的與我們息息相關。

（台北市民）

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