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自由開講》與世界接軌，雙語教育和西元紀年缺一不可

2023/09/20 10:56

◎林明世

去歐洲旅行會發現，當地的年輕人英語好到連口音都沒有！過去幾十年來，除了英國之外，歐洲也曾經是非常抗拒英語的，因為法語，德語，義大利語，荷蘭語都有他們自己的優越感。但他們很快認清在現今環球零距離的情況下，有共同的語言非常重要，而現代科技，電腦，文史商業資訊以英語為宗乃不爭事實。在美洲的加拿大可能是雙語並行的最佳典範，尤其在東部，普羅大眾對法語英語兩種語言熟悉和內化的程度已經可以稱之為「雙母語」國家了。

台灣想要昂步世界，首先要排除溝通障礙，豐富世界觀。（資料照）

美國是民族大熔爐，除了英人後裔之外，其實家家各自有母語，說美國有上百種語言也不為過，其中以西班牙語，法語，德語， 義大利語，中文，阿拉伯／希伯來語為大宗。 美國這三十幾年來，第二種語言的必選課自小學就有。父母們也漸漸明白外國語言的學習過程伴隨著世界文化的吸收，關乎競爭力，立足現代國際化社會不可或缺。

歐洲青年英語好，並不會弱化他們原來的語言。 人類同時駕馭三種語言絕對沒有問題的！重點是要及早接觸，因為學習語言的時機非常重要，這也為什麽雙語教學必須由國家教育體系推動，從幼兒開始。

在台灣，人們當然也希望保留祖先使用的語言，如台語，北京話，客家話，原住民語等（依原來使用人口多寡排序）。 其實任何非單一族群的國家都有類似的問題和考量，我們應可參考他們是如何平衡英語和眾多在地方言，來做努力。 以一個新的角度來看，北京話，也就是所謂的國語，可以被定位是諸多台灣在地方言其中的一種（重要性在台語之後），長遠來說會比較容易規劃，減少多層架構的疑慮。

還有比雙語教育更重要的改革 — 就是全面使用西元紀年！技術上就是國民身分證，健保卡，駕照上的生日全部改成西元 。當一般人最切身的生日由西元標記時，他們的歷史思維就會自然與世界接軌。屆時各種官方文件，教科書，民俗日常，出版品和媒體也都能慢慢地使用新的時間座標， 極大程度地幫助台灣人對外無縫接軌。 對時事和世界歷史的探索，對各國的關注都將容易許多。 附加價值就是和中國的溝通也會更順暢。

台灣想要昂步世界，首先要排除溝通障礙，豐富世界觀。願雙語教育自小開始，西元紀年及早施行！

美國專業工程師

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