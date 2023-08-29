自由開講》由「幸福農業、快樂農民」政策談起

◎陳逸南

依自由時報8月27日A3版「推幸福農業 賴提6大施政方針」報導指出，二○二四大選進入倒數一三八天，民進黨總統參選人賴清德昨天表示，這次參選是台灣守護主權的重要戰役，「今天放棄主權，未來要看中國的臉色」；他也對農民喊話，賴表示，安全健康農產品最重要，未來有機會帶領國家，將進一步推動「幸福農業、快樂農民」的農業政策，包括落實安全農業、強化科技農業、打造農業生態、加強農業行銷、完善農產冷鏈系統、確保糧食生產自給六大施政方針。

圖為副總統賴清德（中）廿七日出席「全國農業產銷團體後援會」成立，強調將進一步推動「幸福農業、快樂農民」的農業政策。（資料照）

在前述農業政策的6大施政方針，其中「落實安全農業、強化科技農業」關係到國民健康的維護與提升。依資料顯示，美國1992年之一顆蘋果之鐵質含量是1914年蘋果的1／24。日本專家指出，100公克的菠菜維生素C含量，1950年時為150毫克，經過50年後的2000年時，只剩下了35毫克；同樣的鐵質含量也從13毫克（紅根菠菜）減至2毫克（白跟菠菜）。此乃美國及日本農業栽培土壤條件之劣化，尤其是礦物質的流失所致，此種情形，台灣也無法避免。

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查2022年12月出版《Winco農法5.0跨領域之創新農業：醫療級食物／食物藥Nutraceutical的時代已經來臨》第129~30頁指出，1992年地球高峰會（Earth Summit）指出，過去100年來，由於雨水的沖刷，自然界的礦物質流失海洋，亞洲地區土壤流失礦物質76%，又在同一塊土地上，世代務農幾十年，那些土壤上的礦物質，老早就被以前種植的農作物吸收光光了，因此土壤非常的貧瘠，那麼在缺乏礦物質的條件下，肥料只知道氮，磷，鉀三要素，違反了1971年英國的地球化學家的實驗報告，人體內血液的礦物質曲線與地殼的礦物質曲線是平行的天生的自然法則。

我們發現土壤在缺乏礦物質的條件下，再怎麼的有機農耕、不施化肥、不用農藥等，種植出來的農作物，也是礦物質含量不足，這是當前有機農業的盲點之一，危害了很多的消費者，尤其是素食者，他們都是喜愛自然醫學養生的環保人士，每天吃有機農作物，自以為健康又環保，但是這些農作物礦物質含量明顯不足。實有必要設法產出至少如同百年前礦物質含量充分的農作物，前述「落實安全農業、強化科技農業」意義在此。

（科技法律工作者）

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