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自由開講》美國商務部長訪中的意義

2023/09/01 10:35

◎康駿銘

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）出訪中國，會見中國國務院總理李強、副總理何立峰及上海當地官員等，中國官媒聲稱會議「坦誠、務實、建設性」，似乎有藉此穩定市場信心的企圖。不過，訪問除了確定美中雙方將會保留美中對話管道而外，實際上雙方在先進晶片管制放寬、反間諜法、商品購買、市場開放等核心問題上毫無進展，雷蒙多更坦言美企抱怨中國經濟前景慘淡、復甦步調緩慢，中國官方又對外企罰款、突擊搜查等，中國的風險大到「無法投資」。

圖為美國商務部長雷蒙多（左）29日在北京與中國國務院總理李強（右）會見。（路透社）

雷蒙多強調美國在保護國家安全方面絕不妥協，也稱不會與中國脫鉤。事實上，中國作為全球第二大經濟體，房地產所引爆的經濟危機已經引起連鎖反應，各國都憂慮經濟受中國的「雷曼時刻」所衝擊，「去風險化」實際上幾乎等同脫鉤。而且，美國日前也更進一步擴大了高階晶片的出口管制，包括將本來已禁止出口到中俄兩國的輝達（Nvidia）A100及H100的管制，延展到中東等國家，這些晶片是針對加速機器學習過程而設計，世界各國需求強勁，而擴大限制是為了防止中國透過白手套突破美國限制，也為了侷限中國的軍事發展。

然而，習近平似乎對中國的經濟狀況已經束手無策。從失業數據蓋牌，到藥石亂投地降息、推出股票印花稅半價等，都無法挽救惡劣的經濟情況。過往所謂「專家」對中國經濟將會隨著疫情解封急速復甦的預測並無實現。反之，中國的消費意欲及投資者信心仍在無止境似的快下滑，中國即使強調美中在經濟層面上會持續溝通，也無法挽回失去的信心。美中兩國在核心利益上存在無法解決的衝突，而隨著中國的經濟力量大幅衰退，中國再也沒有條件繼續如同過往一樣，以經貿作為政治壓迫的手段。極權體制以及中國自身的經濟結構，才是中國落得如斯下場的根本原因。美國不會拒絕與中國溝通，主因是需要從中對中國的態度作出判辨，但正如早前英國外相訪中一樣，這些訪問不會是親中派最愛講的「叩頭」。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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