自由開講》中共說你是間諜就是間諜！小心「反間諜法」的寒蟬效應！

◎張天泰

七月來到，中共新修訂的「反間諜法」將於七月一日施行，《反間諜法》修法為中國人大常委會，不僅擴大間諜行為定義，還要求電信及網路業者配合打擊間諜活動，對此，民進黨立委羅致政表示，中國是沒有法治的國家，所以國人在思考是否要去對岸時，必須要強化自身安全，而時代力量立委王婉諭曾表示，中國當初以「顛覆國家政權」的莫須有罪名將李明哲羅織入罪、強硬剝奪他人自由的作為，仍不可原諒，議員陳賢蔚也曾質疑中共當局勿以政治藉口阻礙兩岸正常交流」，中共的「反間諜法」將增加台灣人赴中國可能被逮捕的風險，對於兩岸對等交流和和平對話，實為逆其道而行！

中國人大常委會日前表決通過修訂《反間諜法》，新法將自7月1日起實施，針對國家機關、涉密單位或關鍵基礎設施的網路攻擊，一律視為間諜行為，並賦予中共當局檢查涉嫌人士隨身物品的權限。（圖取自網路社群平台、路透；本報合成）

一、中共「反間諜法」發揮負面效應 已出現「台灣人黑名單」

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中共「反間諜法」已開始發揮寒蟬效應，早已開始對交流的學者下手，據《報導者》指出香港國安法3年後，已出現無聲擴張的「台灣人黑名單」的現象，連自認不敏感，未做政治相關研究的台灣學者，都被港警帶進小黑屋盤查並原機遣返，且被港警審問的台灣學者不只一人，連曾在香港中文大學執教的人類學教授麥高登（Gordon Mathews），都表示：「但現在我不會去中國了，因為他們可能不會讓你出來。」

二、中共「反間諜法」是習近平立威整人的工具

中共「反間諜法」所造成的危害，中國法律學者、前維權律師陳建剛也提出批評，認為這部法律將間諜的界定和間諜行為無限擴大，形成一個「整人的工具」，首當其衝的對象，除了中國人民，就是在中國的外國人和外國企業，這把「懸在頭頂上的鋼刀」，隨時可以「砍下來」，所有投資者一旦進入中國，幾乎都成了嫌犯狀態，已然是極權中共在干預言論自由、人身自由等基本人權的權力展演場！

三、濫貼間諜標籤給入偏鄉關心弱勢的老師 只證明中共的無腦無知

筆者曾親身在中國大學任教三年，也領教過中共濫用間諜罪陷害人入罪的威嚇手法，曾被威脅「這些時間你到各處作調查研究，你是間諜，要以顛覆國家政權罪辦你！」，然而筆者組織引導中國大學生進行支教和研究行動，都到比較少人關注、很弱勢窮苦的、來回要坐六小時車的大山偏鄉學校，去關心當地弱勢的留守孩子，請問那裏有國安機密嗎？要如何在深山成為顛覆國家的間諜，上述都是中共的無腦無知的最好證明，只是一再證明中共使用「反間諜法」，為完全控制人民，非保障國家安全！

四、「反間諜法」是要台灣人失去思想自由 自動自我審查

近期，很多台灣人到中國都面臨安全上的威脅，特別是常常以「顛覆國家」罪名被逮捕起訴，中共現在還是以中國國家主席習近平以黨領政的形式，司法也是國家說算，這是高度風險人治國家的做法，而根據中共「反間諜法」規定，舉凡拍照攝影留念、使用GPS地圖、或於網路搜尋當地官方、企業資訊，與當地人士閒聊、訪談或參加宗教活動等，都可能被中共羅織罪名，並在未經正當程序下進行拘留、逮補，更令人擔心，這些由極權中共認定的行為，其追溯效力「超越時空限制」——例如，未來若要入境中國，則過去是否曾發表過「中共認為的敏感言論」，都可能遭遇「被」間諜罪的風險。

五、「反間諜法」控制中國人民 同時長臂管轄海外華人

最後，筆者認為陸委會，應該做出系統性的盤點調查，讓國人在中國的人身自由及人權現況可以更加清楚，也須做好台灣的國內宣導，因極權中共的目的不僅止於國內的控制，是要透過反間諜法強化其「海外警察站」的「執法依據」，企圖形成對海外中國人、台灣人、甚至外國人的域外效力與長臂管轄，台灣人民須小心面對。

（政治工作者 、教育博士）

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