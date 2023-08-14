自由開講》中共狼性不改 死不承認台灣的國家主權

◎陳啟濃

賴清德副總統13日抵達美國紐約展開過境行程，中共官方組織一如往常發動黑道抗議，中國外交部更聲明，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的麻煩製造者。中共這樣的反應台灣人習以為常，只是台灣那些受到一些中共好處的人，不知道該用何種立場繼續幫中共講話。

賴清德副總統13日抵達美國紐約展開過境行程，中共官方組織一如往常發動黑道抗議，中國外交部更聲明，賴清德頑固堅持台獨分裂立場，是徹頭徹尾的麻煩製造者。（中央社）

賴清德畢竟是用中華民國副總統的名義出訪，跟所謂的台獨立場有何相關？可見中共要對付的不是台灣獨立，而是中華民國的存在。中華民國的存在對中華人民共和國而言永遠是最大的反共招牌，而中華民國更不能沒有了台灣這塊招牌，因為沒有了台灣，中華民國就不會是一個國家。

請繼續往下閱讀...

這當中的奧妙中共當然非常理解，所以只要是台灣以國家的名義出現在世界的場合，中共總是用盡各種手段打壓抗議，無非就是在宣示他所謂的一個中國的原則，想要告訴世界台灣是中國一部分的錯誤印象。

中共的官員出訪世界各國，從來沒有看過台灣的僑胞在現場抗議，因為台灣人都尊重中華人民共和國是主權獨立的國家這件事。然而台灣的總統副總統出現在國際場合，中共總會想要動用各界力量給予威嚇抗議，是因為中共從來不把台灣或是中華民國看作是一個主權獨立的國家這件事。

然而台灣的總統副總統出現在國際場合，中共總會想要動用各界力量給予威嚇抗議，是因為中共從來不把台灣或是中華民國看作是一個主權獨立的國家這件事。（中央社）

我們只看到台灣的反對黨在那邊貶損賴清德出訪過境美國這件事，在所謂等級上的象徵爭論。卻沒有看到他們秉持國家主權團結一心的力量，跟著政府一起抗議中共無理的批評並攻擊台灣國家主權獨立的事實。只能說中共的抗議，台灣人早已麻痺，而反對黨的冷血，才是台灣人最失望透頂的。

（政戰人員退伍）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法