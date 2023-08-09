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自由開講》台灣美食展何錯之有？

2023/08/09 09:45

◎邱炳進

昨日有家報紙「小社論」以「土石流與美食展」為題，認為蔡總統在南投縣有土石流災情時刻，不該到「台灣美食展，品嚐各種限定口味」還「親自手沖咖啡與調酒，好不愜意」云云。

2023台灣美食展在台北世貿一館盛大登場，總統蔡英文（前右）6日蒞臨現場，一同推廣台灣美食。（台灣觀光協會提供）

美食是台灣吸引國際旅客最生動的名片，透過美食不僅能展現台灣的文化價值，也能傳達台灣人款待客人的真誠與美好。每年近千萬人到台灣觀光的外國旅客，無不對台灣的美食留下深刻的印象，甚至每一個住過台灣的外國友人，絕大部分也都對台灣的美食留下難忘的回憶 。

由於台灣美食名揚四海，主辦台灣美食展的台灣觀光協會，今年也與旅行業者合作，在閉幕日湧進三百位搭乘郵輪到台灣的國際旅客，他們在基隆港下船後，就直奔台灣美食展吃台灣的好料，這些主要來自美洲地區的郵輪客，無不大讚台灣美食！

因為台灣美食展不只是一個市集和銷售展，而是從食材、食器到食藝，缺一不可的美食品牌與平台。台灣觀光協會致力擦亮並推廣台灣美食的招牌，策展今年的美食展，催生各參展單位持續創新，提升台灣美食的品質，包括農業部、客委會、嘉義縣政府、屏東縣政府、長濱鄉等等，把在地生產的季節好食材、特色美食料理呈現在觀眾眼前，目的是將旅遊與美食結合，興旺台灣各地的觀光產業，發揚台灣是美食王國的金字招牌。

甫於八月七日落幕的台灣美食展，共吸引近十萬人次進場，較去年成長三十四趴，足見今年的美食展辦得更加成功，各參展單位的成效也都比往年提升許多。台灣美食對台灣吸引國際觀光客來台旅遊，扮演了重要的角色，如此重要的展覽，蔡總統八月六日現身台灣美食展與民眾一同品嚐台灣在地小吃美食，展現親民形象，見證台灣美食多元堅強「食」力，蔡總統何錯之有？

更何況蔡總統已於八月七日赴南投災區視察，慰問災民了，遺憾的是該報八月八日的「小社論」，仍以聳動的標題，故意誤導民眾，塑造蔡總統不顧災民的假象，實則此乃是該報「小社論」長期不分青紅皂白，十之八九內容都是在醜化執政黨的套路罷了？

（文字工作者）

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