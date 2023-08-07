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自由開講》中共海警襲擾澎湖 慎防灰色地帶行動

2023/08/07 13:46

◎Arthur Louis

澎湖漁民2日下午於我國經濟海域作業時，發現被稱為「第二海軍」的中國海警船從面前疾駛而過，公然襲擾我澎湖週邊經濟海域；根據外觀、構型等，出現在我國經濟海域的海警船，很可能改裝自「056型」飛彈護衛艦（北約代號江島級護衛艦）雖在改裝時拆除飛彈系統等武裝，但76公厘艦砲仍有貫穿我國海軍艦艇甲板的能力。

中國海警局近年持續引進大型船艦，當中約有9成被認為改裝自中國海軍軍艦，且配有76公厘艦砲；專家指出「中國海警局透過將中國海軍軍艦轉作為海警船，可以窺見中國要同時將海警船大型化和武裝化的意圖」。

上週（2日）澎湖漁民在七美西南60海浬處，目擊中國海警船出沒。（澎湖漁民提供）

中共軍民融合的海上武裝力量

近年來，中共持續強化其正規海軍力量，除航空母艦外，包含兩棲攻擊艦、驅逐艦、護衛艦在內的各式軍艦，也陸續以「下餃子」方式成軍，然而中共卻同時大規模發展包含海警、海上民兵、民間航運在內的「軍民融合」海上武裝力量。

中共於2013年3月將國家海洋局及其所下的中國海監總隊、公安部所屬的中國公安邊防海警部隊、農業部所屬的中國漁政、海關總署所屬的海上緝私警察整合為「中國海警局」；從成立伊始，其目的就在於執行灰色地帶行動，襲擾周邊國家海域，因為相較海軍，利用海警及民兵更便於中共達成其使用「切香腸戰術」奪取海權之目的。

釣魚臺前車之鑑 不可不防

例如近年中日兩國在釣魚臺周邊海域接連發生衝突，中共海警船開始常態性巡弋釣魚臺周邊經濟海域，在去（2022）年11月25日，中國海警局四艘海警船更先後入侵日本沖繩縣尖閣諸島（釣魚台列嶼）領海，日本海保雖立即發出警告，要求海警船退出領海，衝突也隨之落幕；但也顯示出中共海警此種常態巡弋經濟海域，隨即試探性入侵領海的「切香腸戰術」，此次中共海警入侵澎湖經濟海域，恐將再度重演入侵釣魚臺領海之，我方不可不防。

強化海上力量 防範中共灰色地帶行動

對此，臺灣應強化包含海軍及海巡在內的海上力量，並可考慮加速汰換海軍大型艦艇，轉供海巡使用，一方面更新海軍戰力，一方面強化我國海上執法力量，以杜絕中共潛在的灰色地帶行動，確保我領海安全。

（軍事研究人員）

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