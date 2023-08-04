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自由開講》柯文哲認了吧！你的性別意識就是不及格

2023/08/04 14:29

蘇姵亘

厭女（misogyny）意為「女性貶抑」，並非是指「討厭女性」，而是指針對女性的憎恨、厭惡及偏見，是一種對女性特質蔑視與厭惡的性別歧視行為，並將社會對於女性的刻板印象視之為合理、正常。例如說出：「台灣女性沒化妝出門嚇人」、「30歲以上未婚女人，像殘障停車位」，諸如此類言論便是屬於厭女行為的一種。綜觀台灣政壇，在鎂光燈前最發表最多厭女言論，便屬柯文哲，然而，他卻從未意識到自己錯了甚麼。

柯文哲對厭女的錯誤認知，從過往的論述就能看出，他對女性的貶低與輕視如此的「自然」。至今他仍覺得：「他很「尊重」他老婆啊，怎麼會厭女、仇女，全都是抹黑！」尊重自己的另一半本就是理所當然的事，這有什麼好拿來說嘴的？柯文哲性別標準到底是有多低落，竟然將尊重老婆這種最基本原則，做為是否厭女的標準，試圖模糊社會大眾對厭女、仇女的概念，真是讓人大開眼界。柯文哲與其急忙反駁都是側翼網軍的抹黑，不如好好反省檢討從政多年來的歧視性言論，鄭重地道歉，畢竟在台灣，女人都有辦法當總統了，還有什麼是女人做不到的？

柯文哲性別標準低落，竟將尊重老婆這種最基本原則，做為是否厭女的標準，試圖模糊社會大眾對厭女、仇女的概念。（本報資料照）

我們期望社會往什麼樣的性別意識與價值發展？是持續向前？還是急速倒退？筆者想告訴柯文哲性別平等不是把傳宗接代當作政見口號，也不是跟老婆曬曬恩愛，誇獎老婆會做家務就是尊重女性。身為一位總統參選人，應該以更高的標準去檢驗自己的性別意識，是否與社會的期待吻合。畢竟總統的言行對外即代表著國家，在蔡英文總統的任期內，台灣除了是亞洲第一個通過同婚的國家，也是亞洲性平指數最高的國家，世界看到台灣在推動性別平等上做的努力，我們希望這樣的成就，不要走向回頭路。

因此，今年總統大選，若檢視目前檯面上的三位總統候選人，除了前述已提及的柯文哲。國民黨與其總統候選人侯友宜的性別路線與過往差不多，幾乎沒有進步，依舊封建保守，從同婚合法到國民黨面對黨內性騷擾事件的處理態度就可以看出。至於民進黨，是少數面對黨內性騷擾案件，願意正視、改進反省的政黨。可以看出賴清德副總統，對性別議題的重視，未來，也期待賴副總統能對於性別議題有更多論述，繼續讓國人看到民進黨在推動性別平權上的努力。

（大學生）

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