晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》WHO示警，憂鬱症將成2030年全球疾病主要負擔，你還認為只是心情不好嗎？

2023/07/19 18:06

張嘉郡

知名歌手李玟離世，引發各界無限唏噓與惋惜。李玟正值壯年，演藝事業仍大好，她在舞台上充滿能量與魅力，幾乎是正能量的代言人，然而這場悲劇，才讓大眾看到李玟光鮮亮麗的背後那道憂鬱的幽靈。

人人或多或少都經歷過憂鬱情緒，畢竟生命旅程並非一路坦途，傷心痛苦總是充斥在我們的生活之中，隨著時間過去或情境消失，一般人很容易就能恢復到正常的狀態。然而，隨著憂鬱症開始為社會所熟悉，我們就不能再把憂鬱等閒視之了。

世界衛生組織（WHO）指出，全球需要重視的三大疾病中，憂鬱症排名第二，僅次於心血管疾病。而WHO也曾在2020年發布研究指出，造成人類失的疾病當中，第一名是憂鬱症。更讓我們不能小覷這個被稱之為「心靈感冒」的疾病。

WHO指出，全球需要重視的三大疾病中，憂鬱症排名第二，僅次於心血管疾病。（圖取自freepik）

現代醫學已經告訴我們，無論是器質性還是心因性引發，憂鬱症都是一種生理疾病，需要專業的醫療協助。而社會對精神疾病的錯誤認知、汙名化，使得許多病患畏懼就醫，但隨著許多社會悲劇的發生、罹患憂鬱症的名人的現身說法，憂鬱症不再被標籤化，有助於患者勇於求助專業醫療，來得到好的生活品質。

在世界衛生組織的統計中，全球有三億人口深受憂鬱症所困擾；在國內，根據健保署統計，台灣一年有超過40萬的憂鬱症患者，而這個數字還是就醫，病識感不足，以及拒絕就醫的民眾恐怕數量更多。在這個統計中，女性罹患憂鬱症的數量是男性的兩倍，之所以有如此差距，除了生理構造的差異外，還來自女性在一生之中的兩種特殊經驗：生產與更年期。 過去我們對於產後憂鬱與更年期憂鬱資訊並不充分，隨著許多社會悲劇發生與名人現身說法，大眾也開始關心產後婦女與熟齡女性的心理健康。

事實上，產後憂鬱的成因非常複雜，除了體內荷爾蒙分泌改變、生產後的體力衰退、因育兒或哺乳造成的睡眠不足或習慣改變，此外，因為生活的重大轉變造成的適應不良、夫妻關係改變都可能是原因之一。大多數的產後情緒低落，通常只是一時性的，並不需特別治療，然而，如果發展成產後憂鬱症，就有可能釀成悲劇，也因此家人與配偶的支持、關注與陪伴就特別的重要。

而「更年期憂鬱」顧名思義是在更年期發生的憂鬱症狀，情緒上除了焦慮、失眠，憂鬱等情緒之外，還伴有生理症狀。例如一般人熟知的熱潮紅、盜汗、暈眩等。熟齡女性因雌激素的缺乏，還可能導致尿道發炎、骨質疏鬆、與心血管疾病等疾病。根據研究顯示，更年期情緒症狀主要與女性荷爾蒙缺乏有關，在心理層次上，女性面對兒女長大、自己或配偶進入退休生活，從而意識到自己的老化，對此感到憂慮與失落。在生理與心理的交錯影響下，更年期經常成為女性人生中另一個必須克服的坎。

所幸現代醫學對於更年期症狀，無論是生理或心理上，都有專業的醫療協助來紓緩，甚至靠著運動與放鬆，睡眠的調整、飲食的補充，都能得到大幅改善。 因憂鬱症求醫已不再是需要遮遮掩掩的事，也因為資訊的發達，患者及家屬更容易有病識感而選擇就醫，然而憂鬱症的改善除了專業醫療之外，陪伴與支持更是協助患者得以好轉的重要關鍵。過去我們對憂鬱症認識不足時，憂鬱症經常被認為是不知足、想太多，抗壓性低或是個性軟弱的表現，患者因此在職場與家庭中得不到理解與支持，導致病情每下愈況，甚至最後釀成悲劇。

當我們愈認識這個疾病，就愈能擺脫偏見與定見，用同理、寬容代替指責與勸說。 憂鬱症的治療是一條漫長且艱辛的路，要能擺脫陰影，患者須勇於求醫，而身邊親友則須改變陪伴模式，讀懂各種求救訊號。衷心期盼有一天我們不再為任何一場憂鬱症引起的悲劇而惋惜感嘆。

（作者為青埔教育基金會董事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書