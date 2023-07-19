自由開講》WHO示警，憂鬱症將成2030年全球疾病主要負擔，你還認為只是心情不好嗎？

張嘉郡

知名歌手李玟離世，引發各界無限唏噓與惋惜。李玟正值壯年，演藝事業仍大好，她在舞台上充滿能量與魅力，幾乎是正能量的代言人，然而這場悲劇，才讓大眾看到李玟光鮮亮麗的背後那道憂鬱的幽靈。

人人或多或少都經歷過憂鬱情緒，畢竟生命旅程並非一路坦途，傷心痛苦總是充斥在我們的生活之中，隨著時間過去或情境消失，一般人很容易就能恢復到正常的狀態。然而，隨著憂鬱症開始為社會所熟悉，我們就不能再把憂鬱等閒視之了。

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世界衛生組織（WHO）指出，全球需要重視的三大疾病中，憂鬱症排名第二，僅次於心血管疾病。而WHO也曾在2020年發布研究指出，造成人類失的疾病當中，第一名是憂鬱症。更讓我們不能小覷這個被稱之為「心靈感冒」的疾病。

WHO指出，全球需要重視的三大疾病中，憂鬱症排名第二，僅次於心血管疾病。（圖取自freepik）

現代醫學已經告訴我們，無論是器質性還是心因性引發，憂鬱症都是一種生理疾病，需要專業的醫療協助。而社會對精神疾病的錯誤認知、汙名化，使得許多病患畏懼就醫，但隨著許多社會悲劇的發生、罹患憂鬱症的名人的現身說法，憂鬱症不再被標籤化，有助於患者勇於求助專業醫療，來得到好的生活品質。

在世界衛生組織的統計中，全球有三億人口深受憂鬱症所困擾；在國內，根據健保署統計，台灣一年有超過40萬的憂鬱症患者，而這個數字還是就醫，病識感不足，以及拒絕就醫的民眾恐怕數量更多。在這個統計中，女性罹患憂鬱症的數量是男性的兩倍，之所以有如此差距，除了生理構造的差異外，還來自女性在一生之中的兩種特殊經驗：生產與更年期。 過去我們對於產後憂鬱與更年期憂鬱資訊並不充分，隨著許多社會悲劇發生與名人現身說法，大眾也開始關心產後婦女與熟齡女性的心理健康。

事實上，產後憂鬱的成因非常複雜，除了體內荷爾蒙分泌改變、生產後的體力衰退、因育兒或哺乳造成的睡眠不足或習慣改變，此外，因為生活的重大轉變造成的適應不良、夫妻關係改變都可能是原因之一。大多數的產後情緒低落，通常只是一時性的，並不需特別治療，然而，如果發展成產後憂鬱症，就有可能釀成悲劇，也因此家人與配偶的支持、關注與陪伴就特別的重要。

而「更年期憂鬱」顧名思義是在更年期發生的憂鬱症狀，情緒上除了焦慮、失眠，憂鬱等情緒之外，還伴有生理症狀。例如一般人熟知的熱潮紅、盜汗、暈眩等。熟齡女性因雌激素的缺乏，還可能導致尿道發炎、骨質疏鬆、與心血管疾病等疾病。根據研究顯示，更年期情緒症狀主要與女性荷爾蒙缺乏有關，在心理層次上，女性面對兒女長大、自己或配偶進入退休生活，從而意識到自己的老化，對此感到憂慮與失落。在生理與心理的交錯影響下，更年期經常成為女性人生中另一個必須克服的坎。

所幸現代醫學對於更年期症狀，無論是生理或心理上，都有專業的醫療協助來紓緩，甚至靠著運動與放鬆，睡眠的調整、飲食的補充，都能得到大幅改善。 因憂鬱症求醫已不再是需要遮遮掩掩的事，也因為資訊的發達，患者及家屬更容易有病識感而選擇就醫，然而憂鬱症的改善除了專業醫療之外，陪伴與支持更是協助患者得以好轉的重要關鍵。過去我們對憂鬱症認識不足時，憂鬱症經常被認為是不知足、想太多，抗壓性低或是個性軟弱的表現，患者因此在職場與家庭中得不到理解與支持，導致病情每下愈況，甚至最後釀成悲劇。

當我們愈認識這個疾病，就愈能擺脫偏見與定見，用同理、寬容代替指責與勸說。 憂鬱症的治療是一條漫長且艱辛的路，要能擺脫陰影，患者須勇於求醫，而身邊親友則須改變陪伴模式，讀懂各種求救訊號。衷心期盼有一天我們不再為任何一場憂鬱症引起的悲劇而惋惜感嘆。

（作者為青埔教育基金會董事長）

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