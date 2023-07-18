法操》消失的寶寶，別讓殺嬰、棄嬰悲劇重演！

倘若父母真的無力撫養子女時，應該勇於尋求社會資源協助，如各縣市社會局、兒童福利聯盟、兒童及少年安置及教養機構等。

◎法操司想傳媒

近期有媒體報導，韓國一名婦女在2018與2019年分別生下2名嬰兒，卻痛下殺手，將嬰兒的屍體冰在冰箱，衛生部門與警方上門查訪後事件才曝光，引發韓國社會一陣譁然。

全球生育率低迷，為什麼還有母親選擇將自己親生子女慘忍殺害？根據BBC報導，心理學家估計在美國有4分之1的母親都有把嬰兒弄死的念頭。而根據衛生福利部統計處資料顯示，從2012至2017年共有1747名兒童與青少年出養紀錄，也就是說每年平均有300位孩子被遺棄。

請繼續往下閱讀...

韓國驚傳殺嬰慘案震驚韓國社會。示意圖。（美聯社）

沒人在乎媽媽的感受，為什麼刑法上有「生母殺嬰罪」的特殊規定？

根據臨床統計，70至80%的女性在生產之後陷入緊張不安與心情低落。馬偕醫院婦產科主治醫師江盛為文指出，10至20％產婦出現憂鬱症，千分之一會有精神病發作，其中4%甚至殺嬰與自殺，屬於極嚴重的精神症狀，媽媽在面對身體的變化與新生兒的到來，壓力是一般人所無法想像的，需要家人更加照顧媽媽的身心狀況。

在《刑法》第274條就有一條關於媽媽殺死剛出生嬰兒的法律：「母因不得已之事由，於生產時或甫生產後，殺其子女者，處六月以上五年以下有期徒刑。」

而普通殺人罪規定在《刑法》第271條，刑期是「死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑」，相比之下，生母殺嬰罪刑期是比較低的。

至於刑期較普通殺人罪低的理由，是因為立法者考慮到，母親把剛出生的嬰兒殺死，與一般人殺人的情況不同，剛生產完的母親容易有情緒低落的狀況與產後憂鬱症的問題發生。

「甫生產後」時點怎麼算？產後憂鬱症只有5天嗎？

曾經就有報導指出，一名未婚媽媽涉嫌淹死男嬰，檢方是以「普通殺人罪」，而非刑責較輕的「生母殺嬰罪」將她起訴，原因是因為檢方認為，生母殺嬰罪定義為，生產時或剛生產後殺其子女，這名媽媽已產下男嬰6天，時間點已與構成要件不合。

林口長庚精神科主任劉嘉逸指出，多數婦女在產後2至4天會出現的輕度憂鬱狀態，但有10至15%產婦屬於高危險群，甚至有部份個案在懷孕期即出現，時間前後長達數月到數年，並有3分之1的產婦仍持續維持殘餘性精神症狀，這起案件中檢方並非以母親當時的精神狀態判斷，而是依殺嬰的時間點來判斷，令人質疑。

棄養最高可處無期徒刑，養不起就讓國家來養！

除了母親殺死襁褓中嬰兒的事件之外，更多的是父母無力扶養小孩，而選擇棄嬰。

根據《刑法》第294條違背義務遺棄罪規定：「對於無自救力之人，依法令或契約應扶助、養育或保護而遺棄之，或不為其生存所必要之扶助、養育或保護者，處6月以上、5年以下有期徒刑。因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。」

倘若父母真的無力撫養子女時，應該勇於尋求社會資源協助，如各縣市社會局、兒童福利聯盟、兒童及少年安置及教養機構等。

當社會局接獲案件後，會對被丟棄或出養的孩子提供生活安置照顧，後續媒合適合的收養家庭，因此如果真的養不起，請勇敢尋求國家幫助，讓孩子能健康、平安地長大！

本文經授權轉載自法操 消失的寶寶，別讓殺嬰、棄嬰悲劇重演！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法