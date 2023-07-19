自由開講》不當「剩戰士」！台灣成為滅除肝炎的世界第一名，只差關鍵兩步

◎劉桓睿

台灣癌症十大死因中，肝癌蟬聯前2名超過40年。據統計，2021年國內因肝癌死亡的人數高達7,970人。約有80%的肝癌病例是病毒性肝炎引起。若再加上因慢性肝炎與肝硬化死亡的4,065人，2021年因「病毒性肝炎」引起的死亡人數就超過12,000人。

也因如此，台灣比其他國家更有機會成為消除肝炎的世界第一名，同時我們的行政院長陳建仁，是世界知名的肝炎專家，因此陳院長若能領導執政團隊儘速落實「擴大篩檢、建立追陽機制並真正落實連結治療」兩大關鍵政策，就能達到「B肝病毒控制、C肝病毒滅除」的目標，來消滅病毒性肝炎，讓台灣人民不要成為肝病政策的「剩戰士」。

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2021年國內因肝癌死亡的人數高達7,970人。約有80%的肝癌病例是病毒性肝炎引起。（資料照）

從國際共識看到台灣缺失的拼圖

筆者於今年7月參加世界肝炎聯盟（World Hepatitis Alliance,）在香港舉辦的「Hep can’t wait亞洲工作坊」，發現台灣在B型肝炎的治療上有很大的進步空間。國際組織CDA Foundation預估台灣約到2051年才能達成WHO制定的2030年目標，顯見台灣在提升治療率與降低死亡率的目標上，仍有進步空間。

在工作坊的共識書中提到：「政府應確保有足夠的資源來確保從篩檢到治療的連結與持續性，以避免各種社會經濟因素導致許多被診斷出患有B型肝炎的人未能接受良好的治療照護。」病人在台灣現行的治療政策篩檢出後，未必能獲得有效治療的缺漏，是台灣難以在2030年達標WHO目標的關鍵因素。

被篩檢政策遺漏的「剩戰士」

政府自1986年起實施新生兒（今年36歲）全面施打B型肝炎疫苗政策，另年滿45歲至79歲民眾（原住民提早至40歲），可接受終身一次的B、C型肝炎篩檢服務。然而，37至44歲的青壯年族群，卻是被政府遺忘的一群人。他們既沒有疫苗的保護，也沒有公費篩檢可以儘早發現疾病。

據疾管署的統計，急性B、C型肝炎的病人中，25至44歲的青壯年族群是發生率的小高峰，這個小高峰正好反映了政策漏洞造成的後果。因此筆者建議政府應將肝炎篩檢放寬至1986年前出生的國民，以補齊健康安全網。

治療接軌國際 做真正的世界第一

我國在B型肝炎疫苗接種政策，C肝滅除政策皆領先全球，成為許多國家的參考國。但台灣在B型肝炎的治療政策上卻落後國際，台灣B肝的健保治療給付政策不但落後日、韓、香港甚至中國。如此「行百里、半九十」的政策，都將使前端預防、篩檢投入的資源，無法轉化為有效降低肝病、肝癌發生率和死亡率的目標。期盼陳建仁院長能將政策漏洞補好，讓台灣積極跟上國際治療指引，真正造福台灣的肝炎患者。

（台灣年輕病友協會副理事長）

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