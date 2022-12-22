自由開講》癌症用藥仍然缺乏，望政府支持新藥給付，守護國家勞動力

劉桓睿

近幾個月來，癌症議題在立法院多次受到立委們重視，尤其「新藥」更是被提出討論，這對病友而言實為一大福音。每位病友身後都代表著一個家庭，依衛部「腫瘤患者門、住診人數統計」，109年因為惡性腫瘤就醫人數高達 95萬2652人。根據內政部統計月報資料，平均家戶人口數為2.59人，若將就醫數乘以平均家戶數，表示有高達246萬多位民眾生活深受癌症影響。

病友在此對委員們表達誠摯感謝，讓他們在艱困治療路途上看見生存希望。台灣癌症時鐘逐年快轉，根據登記報告統計，五來確診的病友增加了56萬餘人。儘管政府近年積極推廣癌症篩檢，讓許多病友得以早期發現異常，進行治療，挽救了不少寶貴的性命。然而許多癌症初期狀並不明顯，以致於民眾往往在察覺身體有異時，已經是癌症晚期。不但治療難度更大，可使用藥物也更有限。

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台灣癌症時鐘逐年快轉，儘管政府近年積極推廣癌症篩檢，讓許多病友得以早期發現異常，進行治療，挽救了不少寶貴的性命。然而許多癌症初期狀並不明顯，以致於民眾往往在察覺身體有異時，已經是癌症晚期。（本報資料照）

以衛福部110年十大死因結果統計死亡率排名第八、九的胃癌和食道為例，台大醫院腫瘤醫學部主治師梁逸歆於癌症高峰論壇表示，此二癌別的治療方式相較於鄰近日、韓，國民可以選擇的藥品較少且落後，若發現時已為晚期，五年存活率皆不及日、韓的一半，僅剩約 6.5%與3.4%。死亡排名第一的肺癌及其他非小細胞癌也部分面臨藥品缺乏的問題。以國泰綜合醫院2017年統計顯示，非小細胞肺癌第四期的五年存活率為6.9%，遠低於國內五年存活率的平均值，但因健保財務問題，等待新藥給付遙遙無期 。

近年來，癌症發生率逐年攀升，青壯族群的罹癌人數更是飆高，蠶食我國生產勞動力。青壯年病友被夾在龐大的醫療費用壓力，高死亡率威脅之間喘不過氣。究竟要強忍著病痛的不適，努力維持收入以確保醫療花費，還是應該辭去工作專心治療，這幾乎是所有青壯年友最艱難的抉擇。

台灣正面臨著少子化的危機，未來可以繳交保費支持健收入人數將越來越少。讓青壯年病友可以使用到治癒率更高、對身體的破壞小，治療後長尾效益更佳的創新療法，如：癌症免疫治療、新型標靶藥物，提升青壯年病友返回職場繼續保有勞動力的機會，將是障台灣生產以及健保永續經營的當務之急。

政府應重視上述警訊，也期望能積極支持新藥推動守護國民的健康。

（台灣年輕病友協會副理事長）

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