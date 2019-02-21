巨蟹座希希》面對疾病 台灣人兩個運用保險的矛盾行為

當癌症找上門，你，準備好了嗎？已慣用健保便利就醫，是否有警覺自己的就醫習慣可能影響健保興衰？當健保無法完全給付新藥，你的商業保險會是神隊友還是豬隊友？

巨蟹座希希／癌症希望基金會專員

星座專家薇薇安因乳癌香消玉殞還記憶猶新，約莫才兩年光景，才女作家李維菁罹癌休克辭世、藝人安迪及台灣汽車龍頭嚴凱泰因食道癌驟逝等新聞，再次令人噓唏。

癌症對生命造成的威脅，背後更隱藏著對家庭的不安與壓力。尤其是年輕罹癌，正逢夢想進行式的青壯年，或仍在就學的莘莘學子，或還是孩子仍在嗷嗷待哺、陪伴成長的新手父母，癌症的造訪迫使人生必須按下暫停鍵，家人也必須共同面對突如其來的挑戰。

上述幾位名人，理應擁有比一般民眾更多的治療資源，不管是資訊來源、人脈網絡、財力等，但仍無法跨過癌症大關，身為一般平民老百姓的我們不得不面對的現實是「能擁有比名人更優勢的治療環境嗎？」

浪費健保的絕對是別人、不是我？

平心而論，在台灣生病其實是幸福的，因為我們只要拿著號稱比信用卡還好用的健保卡，刷一下卡就可以用親民的價錢就診、看醫生。從民眾對健保滿意度 逐年提升的狀態來看，可顯示大多數民眾能感受到就醫的便利性，以及健保為我們減輕之醫療負擔。

然而矛盾的是，常聽聞重大傷病患者須傾家蕩產才能治病，而且健保瀕臨破產的消息不絕於耳，到底是制度規劃出了狀況？還是有人濫用了健保資源？

健保署曾在102年做過調查，詢問民眾是否浪費健保？再反過來問說你覺得別人有浪費的狀況嗎？如果是你，你會怎麼回答？

調查結果顯示近80%受訪民眾表示自己或家人沒有浪費健保資源的疑慮，卻有67.5%的受訪者認為別人有浪費的情形。這兩個數字乍看相互牴觸，卻真實顯示民眾並不一定知道什麼是浪費？例如，調查中指出浪費醫療資源的原因之一，有民眾認為「已繳了健保費，要去看醫生才覺得划算」。

癌症對生命造成的威脅，背後更隱藏著對家庭的不安與壓力。癌症的造訪迫使人生必須按下暫停鍵，家人也必須共同面對突如其來的挑戰。（Picpedia.org）

當然，人在身體不舒服的狀態、又處在充滿就醫便利性的環境，去看個醫生、拿個藥好像是人之常情。制度本身也鼓勵民眾多看醫師、多用藥。健保支付制度中的論量計酬，就是提昇門診量及開藥量最大的誘因。例如診所的簡表申報只能開三天的藥、醫院方會主動幫你預約下次回診、病人覺得沒拿到藥就不像看過醫生等，可能造成健保額外多餘的花錢，病人有時沒有能力判斷，也樂於接受這樣的安排。

身為健保受惠族的你，必須、一定要知道的是，健保資源就像敘薪階級的死薪水一樣固定，你用死薪水買了很多止飢的小零食，怎麼還會有錢去吃大餐哩！所以，當健保資源不斷買單、出現愈來愈多「被製造出來的需求」，怎麼會有錢去挹注在癌症等重大疾病。

回過頭來想想，如果你、或你的親友罹患了癌症這類重大疾病，你今天會期待重大疾病的就醫環境長什麼樣子呢？相信大部分的民眾都會期望健保可以提供最充分、最完整的照顧，即使按下暫停鍵、接受治療，也可以在最短的時間內按回再生鍵，重回原本的人生。

並不是說健保應該為重大疾病擔負起所有的責任或壓力，反而是心疼健保必須包山、包海、包不停，資源卻常被民眾不經意地浪費，例如台灣每年被丟棄的藥可以疊出5座101大樓，這個世界奇觀，都是來自你、我荷包裡的錢！

灣每年被丟棄的藥可以疊出5座101大樓，這個世界奇觀，都是來自你、我荷包裡的錢！（本報資料照）

大家更應認清健保是「社會保險」不是「社會福利」的事實，除了主事者應徹底改革、修正，也是所有人都應關心、思考，或是立即改變習慣，否則，大家都必須去承擔任意虛耗健保資源的後果。

不能單靠健保！商業保險可不可靠？

除了健保，商業保險被視為發生重大醫療需求時的奧援，不過，你確定自己的保險有買對嗎？ 保險，顧名思義是「保障未來可能發生的風險」，卻有為數不少人認為如果花錢買了保險卻沒用到就是浪費，因此訴求把保險作為理財、儲蓄工具。儲蓄或還本型的保險雖然可以歸還本金及利息，但正因為保險公司有歸還本金及利息的成本考量，這類型保單的保額相較純保障型的保險來得低。也就是說，以為儲蓄型保單可以兼顧存錢及醫療費用後盾的人根本劃錯重點。

劃錯重點的結果，形成「台灣保險滲透度1 全球第一」，事實上卻是「台灣人保障明顯不足」的矛盾現象，只能歸因於台灣人熱衷於把保險拿來理財、儲蓄，保費自然年年居高不下，保障卻出乎你意料地低。

舉個例子來說，同樣是癌症險保單，A保單是還本型／儲蓄型商品，B保單是純保障型的，不幸罹患癌症時，A、B保單都能獲得同等理賠的狀態下，A保單年繳費用是43,000元，B保單卻只要21,000元。雖然A保單可以還本，但你必須負擔2倍多的成本。現在時機歹歹，你有把握年年繳得起這麼多保費嗎？如果沒有，那你的保障就超乎你想像的低。

此外，你覺得買了終身型的醫療保單就一勞永逸嗎？那你可能忽略現下環境的快速變動。醫療科技的發展這麼日新月異，你覺得還能寄望10年前、20年前的保單賠好賠滿嗎？還是應該每隔幾年就跟保險公司好好溝通，就現有的財力及人生階段來釐清保單的規劃呢？

再舉個例來說，C先生在20年前購買20年期的終身醫療險，除了每年定期繳款，就將保單束之高閣；D先生從20年前開始，每3、5年就檢視自己的醫療保障需求，適度更動保險項目。當C、D兩位先生罹患同樣期別的癌症，D先生的保險可以理賠的自費項目較多，C先生就僅能理賠手術及化療，跟不上日新月異的醫療科技。

如果你期待在重大疾病時被好好地照護，是不是一起來思考，健保、商業保險該怎麼互相搭配，才能發揮最符合最大的經濟效益。

註：

1.「保險滲透度（Insurance Penetration）」，是指一國的「全年保費收入／當年GDP」，可用來衡量保險業對一國經濟貢獻的重要程度。

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