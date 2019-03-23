巨蟹座希希》到底是健保給付還是政策買票？

從醫療人員的勞動條件，到健保費率的調降，以及高價癌藥的給付方式，再再顯示缺乏通盤考量、倉促上路的決策，無助於健保的永續經營，政府當局必須好好思考，是否要停止這種無效的政策買票，還是從長計議善用制度，將有限的健保資源運用在刀口上。

巨蟹座希希

台灣全民健康保險自民國84年開辦迄今已近24個年頭，國內外讚譽不斷，但你知道健保將在110年破產嗎？

一名在台灣求學的美國學生，在臉書上分享自己在台就醫自費僅花80美元（約2400元台幣），認為台灣健保「便宜到吃驚」，甚至因此被《華盛頓郵報》報導。但台大醫院王明鉅教授提醒，這個案例其實凸顯衛福部低估了台灣「合理的」醫療成本，尤其是醫療人員在健保體制下的報酬與付出常不對等，血汗過勞的消息頻傳。

在國內，健保大大提升了台灣民眾的存活率及健康狀況，民眾滿意度每年屢創新高。如近日有民眾在臉書貼出一張住院收據表達對健保的感謝，該報導引發熱議，因為從收據中可以見到該民眾在接受治療的期間，包括診察費、藥品費、病房費、護理費、伙食費、處置費、檢查費、X光檢查費、復健治療費、雜項費、材料費、呼吸治療費，共計17萬3420元，但健保給付17萬520元，病患只需自費2900元。

這樣的收費內容在癌症治療上還算常見，從病友提供的收據中看到健保動輒給付3、5萬（如下圖一），10來萬也是司空見慣（如下圖二）。甚至有病友告訴我們，整個癌症療程健保幫他付了上百萬元。相信大部分經歷過癌症等重大傷病的民眾，想必都對健保大唱「感恩的心、感謝有你」。

從病友提供的收據中看到健保動輒給付3、5萬。（圖：作者提供）

10來萬也是司空見慣。（圖：作者提供）

為什麼說是大部分呢？

因為另有一群苦等不到新藥的病人覺得被健保遺棄了。以癌症治療為例，近年具醫療臨床突破性的免疫治療藥物，因為價格過於昂貴，加上在不同病人的療效差異甚大，歷經4年的申請才限額納入健保給付。這4年，新藥變成舊藥，還有更多新藥大排長龍等待給付，也可能已有病人抱憾而逝。

可能會有人說「健保怎麼這麼沒良心，該付的怎麼不付」，也可能會有人說「你自己都說健保幫重大傷病病人付幾萬、幾十萬了，還想怎麼樣」。吃緊的健保財務確實有點捉襟見肘，負擔新藥上心有餘而力不足。

其實健保快破產的訊息早已不是新聞，二代健保上路之際為了解決財源的問題，開始徵收「補充保費」，為健保挹注龐大的財源，至104年的餘絀上看千億元，不少醫事團體、民間組織都建議健保署應好好規劃，用以支付長期短缺的醫事服務費、偏鄉醫療，或是用於補助重症醫療的新藥新科技。然而，好景不常，健保費率竟然在104年總統大選之際全面調降，使健保又再次面臨可能破產的危機。果不其然106年開始出現百億元缺口，安全準備金最多只能撐到110年，因此，健保將於110年破產並不是危言聳聽。

吃緊的健保財務確實捉襟見肘，在負擔新藥上心有餘而力不足。（本報資料照）

不幸的是，在新藥新科技不斷發展下，醫療費用仍有上漲的可能性，加上高齡化社會，沉重的財務負擔將成為健保難以承受的壓力。而健保署在面對財務與給付的雙重壓力下，選擇了限制給付名額的方式。健保署預告最快將於4月給付治療8種癌症免疫療法藥物，撥付8億元支付800個名額，乍看之下是癌症病人的福音，事實上已經引發病人搶奪的預期心理，臨床醫生更是擔心無法為病人登記到名額而被告，無形中為醫病關係埋下不信任的種子。

從醫療人員的勞動條件，到健保費率的調降，以及高價癌藥的給付方式，再再顯示缺乏通盤考量、倉促上路的決策，無助於健保的永續經營，政府當局必須好好思考，是否要停止這種無效的政策買票，還是從長計議善用制度，將有限的健保資源運用在刀口上。

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