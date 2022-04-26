慢性B型肝炎帶原者大多沒有明顯症狀，但是千萬不能用症狀來決定是否就醫，戴嘉言醫師說，及早檢查、定期追蹤治療才能降低肝硬化、肝癌的機會！

陳女士是一位高階經理人，因為體檢發現有B型肝炎帶原，所以在門診追蹤。高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長暨消化系中心主任戴嘉言教授回憶，有段時間因為工作較忙碌，就疏於檢查，經過兩年才回到門診時，慢性B型肝炎已經併發肝癌，而且因為肝臟腫瘤比較大，治療成效有限，如今已不在人世。

慢性B型肝炎帶原者大多沒有明顯症狀，但是千萬不能用症狀來決定是否就醫，戴嘉言醫師說，及早檢查、定期追蹤治療才能降低肝硬化、肝癌的機會！

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急性B型肝炎，表現很多樣

一旦感染B型肝炎病毒就稱作急性B型肝炎，戴嘉言醫師解釋，急性B型肝炎的表現大概可以分成三類，第一類是「沒有症狀」，大多數患者都沒有症狀，以至於不知道自己得過B型肝炎。

第二類是有比較輕的症狀，包括倦怠、容易疲累，可能有胃腸道症狀，如噁心、嘔吐，較厲害的肝炎會出現深茶色的尿，或者是發生黃疸等，待這些症狀過去之後，就完全康復。

第三類是發生嚴重的肝功能失代償，即猛爆性肝衰竭，戴嘉言醫師說，患者會有很厲害的黃疸，可能發生腹水、肝腦病變、肝昏迷，甚至因而死亡。

簡而言之，急性B型肝炎的表現可分為有症狀跟無症狀，而有症狀的患者又可分成輕症和重症，戴嘉言醫師指出，這些都必須做進一步檢查，才能確定罹患B型肝炎。

慢性B型肝炎，雖然無感卻傷肝害命

感染B型肝炎病毒之後，若持續了幾個月，還是沒辦法消除B型肝炎病毒，就稱為「慢性B型肝炎」，即慢性B型肝炎帶原。一旦發生慢性B型肝炎，絕大部分病人都沒有症狀，因為肝臟裡面沒有神經支配，所以即便肝臟處在很厲害的發炎，也不一定會有疼痛感。戴嘉言醫師特別強調，「慢性B型肝炎絕大部分沒有症狀，而讓患者毫不自覺，是目前最大的問題！」

慢性B型肝炎帶原者如果出現比較厲害的發作，可能會出現肝炎的症狀，戴嘉言醫師解釋，患者可能出現疲累、倦怠、噁心、嘔吐等症狀，更嚴重時會發生黃疸、腹水，甚至肝腦病變、肝昏迷，慢性B型肝炎症狀表現相當多樣，但是絕大部分患者會因為沒有症狀，而疏於注意，未接受進一步檢查。

「慢性B型肝炎病患一定要儘快做診斷，並好好追蹤，絕對不可以根據症狀，來決定是否就醫。」戴嘉言醫師表示，「肝炎防治裡最重要的三個工作，就是預防、治療、追蹤。」

慢性B型肝炎雖然沒有明顯症狀，但是放任肝臟反覆發炎，就會進展為肝硬化，再變成肝癌，即是所謂「肝病三部曲」，戴嘉言醫師說，很多慢性B型肝炎患者一旦出現症狀的時候，都是已經發生肝硬化，甚至肝癌。

「不知道自己是否有B型肝炎的人，要盡快接受檢查。」戴嘉言醫師呼籲，「至於慢性B型肝炎帶原者，一定要及早治療並維持常態性追蹤。」

台灣防治B型肝炎的成效卓越

根據過去的研究，台灣、澎湖、金門、馬祖、蘭嶼、綠島、龜山的B型肝炎帶原率差不多，一般成年人是15至20％，戴嘉言醫師指出，換言之，每6-7個人，就有一位可能是慢性B型肝炎帶原者，但是這個狀況已經有很大的變化。

從1984年開始，台灣開始替新生兒大規模施打B型肝炎疫苗，戴嘉言醫師說，台灣是全世界第一個大規模施打B型肝炎疫苗的國家，成就非常卓越。

經過完整疫苗注射的新生兒，如今都已長大成人，他們的B型肝炎帶原率就降到低於1％，戴嘉言醫師說，從過去15至20％，降到現在不到1％，是非常重要的改變，也受到全世界的肯定。

如果是1984年以前出生的民眾，因為有15至20％的盛行率，一定要注意是否曾經做過B型肝炎篩檢，確定自己是否為B型肝炎的帶原者。

台灣的B型肝炎傳染很多都是母嬰傳染，帶原的媽媽會把B型肝炎傳染給嬰兒。曾經有位媽媽帶著兩個孩子來檢查，結果三位都是慢性B型肝炎患者，於是定期在門診追蹤，戴嘉言醫師分享，在追蹤過程中B型肝炎有發作，但是現在的藥物治療讓三位的狀況都控制得相當穩定。

貼心小提醒

慢性B型肝炎帶原者一定要特別注意平常的追蹤，千萬不能等到出現症狀，才想到要就醫，戴嘉言醫師叮嚀，唯有持續追蹤，並適時治療，才能確保肝臟的健康！

本文經授權轉載自【照護線上】慢性B型肝炎，通常無感卻傷肝害性命，肝臟專家圖文解析

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