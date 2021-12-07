照護線上》保護自己，保護家人！成人該打的疫苗別遺漏，醫師圖解懶人包

40歲開始人體的免疫力會快速下降，罹患疾病的風險也隨之升高，家醫科陳宏麟醫師建議可以透過接種疫苗保護自己。除了以年齡分類應接種的疫苗，也可透過自身所處環境、人生階段如懷孕、出國，選擇適合之疫苗。

「已經打過流感疫苗，為何還是會感冒？」

「車禍受傷，需要施打破傷風疫苗嗎？」

「小時候得過水痘，需要接種帶狀疱疹疫苗嗎？」

「B型肝炎抗體消失了怎麼辦？」

「最近剛生產，適不適合接種HPV人類乳突病毒疫苗？」

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或許你也曾經有過這些疑問，究竟成年人該接種哪些疫苗？又要在什麼時候施打疫苗呢？。

自然界中有各式各樣的細菌、病毒，如果感染之後就有可能導致疾病造成傷害。家庭醫學科專科醫師陳宏麟指出，預防成人傳染性疾病，最有效、最經濟的方式就是施打疫苗，透過疫苗可以讓我們的免疫系統事先認識各種病原體，並產生免疫力，未來有病原體入侵時，便能發動攻擊消滅病原體。

然而，40歲開始人體的免疫力會快速下降，罹患疾病的風險也隨之升高，陳宏麟建議可以透過接種疫苗保護自己。除了以年齡分類應接種的疫苗，也可透過自身所處環境、人生階段如懷孕、出國，選擇適合之疫苗。

肺炎鏈球菌疫苗

肺炎鏈球菌存在人類鼻腔內，主要透過飛沫傳染，陳宏麟醫師說，肺炎鏈球菌會造成肺炎，造成發燒、呼吸急促、胸痛等症狀，更麻煩的是肺炎鏈球菌還可能侵入腦部、血液，導致侵襲性肺炎鏈球菌感染症，嚴重可能昏迷、甚至死亡。肺炎鏈球菌對嬰幼兒、老年人、慢性病患皆是不容輕忽的威脅。

「糖尿病、腎病、肝病、肺病等患者，在感染肺炎鏈球菌之後，可能兵敗如山倒，迅速從肺炎進展為多重器官衰竭。」陳宏麟醫師說，「高危險群或65歲以上民眾，要記得接種肺炎鏈球菌疫苗，讓身體獲得保護力。」



帶狀疱疹疫苗

水痘與帶狀疱疹是由「水痘－帶狀疱疹病毒（Varicella-Zoster virus）」所引起，陳宏麟醫師說，小時候得過水痘後，病毒會躲在神經根裡面，等到成年之後，如果壓力大或是罹患一些慢性疾病，身體抵抗力比較差的時候，病毒就可能活化跑出來，形成帶狀疱疹。

帶狀疱疹的發作與年紀有關，中老年人免疫力下降，發作的機率較高，陳宏麟醫師說，帶狀疱疹就是所謂「皮蛇」，患者身上會出現群聚的小水泡，有時候會痛不欲生，甚至在復原後神經痛還可能持續好幾年，非常煎熬。

50歲以上的民眾，無論是否有水痘或帶狀疱疹的病史，可以接種帶狀疱疹疫苗，以降低罹患的機率。

季節性流感疫苗

季節性流感是流行性感冒病毒（Influenza virus）造成的傳染病，主要在每年11月至隔年3月間流行，與一般感冒相比，流感的症狀會較為嚴重，常會發高燒、全身痠痛，部分患者甚至會併發肺炎、腦炎、心肌炎等重症。

陳宏麟醫師解釋，流感病毒很容易發生變異，每年流行的病毒株不盡相同，所以需要每年施打才能獲得保護力。

施打流感疫苗能夠對流行性感冒病毒產生保護力，避免造成嚴重併發症，然而生活環境中還有很多種可能導致感冒的病毒，所以注射流感疫苗後，還是可能出現感冒喔。

破傷風、白喉、百日咳相關疫苗（Tdap/Td）

百日咳是由百日咳桿菌所引起，主要經由飛沫傳染。小朋友遭到感染時，會引起陣發性的咳嗽、影響呼吸道，可能演變為肺炎、腦部缺氧等問題。

「大約75%以上百日咳死亡案例都是在一歲以下，尤其是6個月內的小朋友，」陳宏麟醫師說，「大多是因為父母、兄弟姐妹把百日咳桿菌帶回家中，而造成的感染。也就是說，雖然百日咳主要是影響小朋友的疾病，但是成年人也需要接種疫苗，目的就是為了保護身邊的小朋友。」

土壤中的破傷風桿菌（Clostridium tetani）會造成破傷風，致死率很高。接種破傷風疫苗能夠有效預防破傷風，為維持足夠保護力，每隔10年應追加1劑破傷風疫苗。

無論是車禍、跌倒、踩到鐵釘，只要不確定破傷風疫苗的接種狀況，都建議接種破傷風疫苗，如果最後一劑破傷風疫苗接種時間已超過5年以上，也建議追加施打。

人類乳突病毒HPV疫苗

主要是透過性接觸傳染，感染時大多沒有明顯症狀，但是人類乳突病毒可能會導致子宮頸細胞病變，根據研究，高達99%以上的子宮頸癌與人類乳突病毒有關。

接種人類乳突病毒疫苗，有助預防遭到病毒感染，進而降低罹患子宮頸癌的風險。目前已有不少國家開始進行人類乳突病毒HPV疫苗的接種，在台灣目前是針對國一青少女，提供兩劑疫苗接種。

已有性經驗、或是產後的婦女，只要未感染也可以接種人類乳突病毒疫苗。

除了施打疫苗之外，維持單一性伴侶、使用保險套亦有助預防遭到人類乳突病毒HPV感染。

A型肝炎疫苗

A型肝炎病毒（hepatitis A virus）主要經由食物傳染，如果因為工作、旅行必須前往流行地區，例如中國、東南亞、南美洲、非洲等，建議接種2劑A型肝炎疫苗，兩劑接種時間間隔6至12個月。一般而言，完成A型肝炎疫苗接種後，保護力可維持20年以上。

B型肝炎疫苗

B型肝炎病毒（hepatitis B virus）主要經由血液傳染，遭到感染後可能成為慢性肝炎，並漸漸進展為肝硬化、肝癌，稱為「肝病三部曲」，接種B型肝炎疫苗能夠有效預防B型肝炎。

臺灣自1986年起全面替嬰幼兒接種B型肝炎疫苗，有效降低兒童的Ｂ型肝炎帶原率。長大後我們體內的抗體可能會漸漸消失，陳宏麟醫師說，若屬於B型肝炎感染的高危險群，如醫護人員、血液透析患者、免疫不全患者、多重性伴侶等，可追加接種B型肝炎疫苗。

麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）

麻疹病毒（Measles virus）的傳染性很強，經由空氣、飛沫傳染。婦女若於懷孕期間感染麻疹，可能導致胎兒早產、畸形或胎死腹中。

未曾接種過麻疹、腮腺炎、德國麻疹MMR混合疫苗，或是抽血檢驗沒有麻疹或德國麻疹抗體的民眾，都建議要接種疫苗。

日本腦炎疫苗

日本腦炎病毒（Japanese encephalitis virus）是透過三斑家蚊、環紋家蚊等病媒蚊傳播，遭到感染後可能出現發燒、頭痛、上吐下瀉等症狀，嚴重時可能出現神經障礙、意識狀態改變，甚至昏迷、死亡，致死率高達20至30%。

陳宏麟醫師提醒，若住家或工作場所有病媒蚊孳生，建議要接種日本腦炎疫苗。

貼心小提醒

日常生活中，很多因素都會影響身體的免疫力，陳宏麟醫師叮嚀，請盡量保持飲食均衡、充足睡眠、規律運動、心情愉快，如果有高血壓、高血糖、高血脂等慢性病，務必好好控制，也要記得依照時程接種疫苗喔！

*接種疫苗、健康飲食與規律運動為預防疾病的措施之一！若有醫療及疫苗接種相關問題，請務必諮詢醫護人員。

本文經授權轉載自【照護線上】保護自己，保護家人！成人該打的疫苗別遺漏，醫師圖解懶人包

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