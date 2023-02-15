天將奔烈》擴大健康投資 陳內閣責無旁貸

癌症連續40年為國人死因之首，國內多達80萬病患。面對病人求藥續命時，礙於健保近年編列的新藥預算約僅20至30億之譜，許多病患苦等不到適合的健保用藥，倘又無商業保險和儲蓄可負擔自費治療，只能拿有限的餘命和健保對賭。對照政府近兩年能大方掏出357億元力推全國中小學「班班有冷氣」政策；又可拿出165億元在新北市新板特區打造「國家兒童未來館」。在擴大投資健康的新藥預算項目上，顯得如此保守窮酸。

羅承宗／南臺科大財法所特聘教授兼所長

記得去年年末，罕病脊髓性肌肉萎縮症（SMA）藥物給付由於健保適用範圍過於狹隘僅一成患者適用，導致非適用對象罕病女童赴中國求生乙事經媒體披露，引起衛福部高度重視後，今年1月下旬旋即研擬取消治療年齡限制，適用對象可望增至5成，並擬於本月下旬召開共擬會議與藥廠協商藥物價格。

到了近日，有關一線抗生素「安蒙西林」、制酸劑「氧化鎂」、退燒藥「乙醯氨酚」缺貨乙事經媒體披露後，也旋即引起衛福部迅速回應。除釐清醫療現場缺藥癥結外，也進一步研擬出短中長期如強化現有通報監測機制、成立「缺藥中心」…等具體對策。

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政府要打造韌性國家，其中最重要礎石在於國民健康。尤其，在少子女與高齡化已是不可逆的時代趨勢下，以透過擴大健康投資方式，全方位維護國民身心健康，成為政府責無旁貸的公共任務。以上兩個事例，衛福部勇於務實正視問題、解決問題的態度，殊值嘉許。

國家健康政策經緯萬端，除眼前的罕病藥物、抗生素、退燒藥不足外，癌症用藥問題，更有賴政府用更大的魄力與決心面對。（本報資料照）

在此正面基礎上，進一步強化照護醫療能量，令國民有感、肯定，將是今年陳建仁內閣施政的關鍵指標之一。無可諱言，國家健康政策經緯萬端，除眼前的罕病藥物、抗生素、退燒藥不足外，癌症用藥問題，更有賴政府用更大的魄力與決心面對。

詳言之，癌症連續40年為國人死因之首，國內多達80萬病患。衛福部健保署固然掌管每年超過8000億規模的健保總額預算執行，但面對病人求藥續命時，礙於健保近年編列的新藥預算約僅20至30億之譜，許多病患苦等不到適合的健保用藥，倘又無商業保險和儲蓄可負擔自費治療，只能拿有限的餘命和健保對賭，幸運者還能等到藥，更多的是生命流逝的遺憾結局。對照政府近兩年能大方掏出357億元力推全國中小學「班班有冷氣」政策；又可拿出165億元在新北市新板特區打造「國家兒童未來館」。在擴大投資健康的新藥預算項目上，卻又顯得如此保守窮酸，怎不令人質疑政府真有正面對決「新國病」癌症決心？

文末，筆者希望提醒黨政層峰的是，自1948年以來，陳建仁內閣係繼賴清德內閣（2017.9. - 2019.1）以來，第2位具醫療公衛專業的閣揆。相信國民對健康領域施政良窳，定會有更高的期許。

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