自由開講》莫讓青春成為一首輓歌：淺談校園霸凌

張嘉郡

由一部熱門戲劇所引爆的＃METOO浪潮延燒至今，案例遍佈政界、藝文界、學界、媒體界與娛樂圈，並且看來仍方興未艾。也因為這一波的業力引爆，才讓我們看到性騷擾與霸凌的無處不在，場域不僅只我們在韓劇、日劇中最常看到的校園，還包括了職場。

儘管目前爆出的多數的案例是陳年往事，追查的困難度很高，但我國《性別平等工作法》與《性騷擾防治法》施行已近20年，多數受害者卻泰半選擇隱忍，多年後才有勇氣娓娓道來自己的創傷，顯見20年來這套法律與制度在實務上有其窒礙難行之處，例如舉證的困難，例如加害人與受害人的認知差異。

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而伴隨性騷擾的還有霸凌。霸凌發生最多的實體場域應該就是校園。隨著嚴重程度的攀升，校園霸凌自然也成為許多戲劇的題材，例如前陣子話題性最高的韓劇《黑暗榮耀》，更早期的日劇《人間，失格》、近期一點的《3年A班》等，每部作品中所刻畫校園霸凌、性騷擾情節，看了都讓為人父母既吃驚又擔心，深恐自己的孩子成為被害人或加害人。

隨著《黑暗榮耀》的火紅，韓國政府近期也研議修改法規，讓校園霸凌紀錄的保留時間延長至10年。（圖：《黑暗榮耀》劇照，NETFLIX提供）

然而，校園性騷擾與霸凌幾乎是各國政府的教育難題，原因在於加害者與被害者是青少年居多，法律的制訂多是聊備一格，以校園霸凌情況嚴重的日本為例，2000年時首次修訂《少年法》，讓接受刑事處分的年齡從16歲降至14歲，接著在2007又將送到少管所的年齡降到12歲以上，但完整的校園霸凌防治方案卻遲至2013年才制定《防止校園霸凌對策推進法》，甚至這部法律的問世是一個悲劇下的產物：在一名初二男生無法忍受校園霸凌選擇自殺之後。

另一個校園霸凌大國－韓國，校園霸凌案例則是逐年成長。據統計，韓國2013年共有11,749起校園霸凌案例，之後是逐年成長，到了2017年之後，每年都是破3萬的案例，其中超過半數是身體暴力。韓國校園對於加害者的處分依情節輕重分為：書面道歉，口頭訓誡、特別教育或心理治療、校園勞動服務、強制社會服務勞動並計入學生檔案兩年，以及屬於重罰的勒令轉學、退學並永久計入學生檔案等。儘管韓國政府在2004年就有《校園暴力預防及對策法》出台，仍然無法有效遏制校園霸凌的發生。

隨著《黑暗榮耀》的火紅，韓國政府近期也研議修改法規，讓校園霸凌紀錄的保留時間由兩年延長至10年，也就是說，這將對加害者未來參與國家考試與就業將產生極大的影響，希望藉此嚇阻校園暴力的發生。至於成效如何？仍有待日後觀察。附帶一提，韓國社會對於霸凌加害人是深惡痛絕，任何名人一旦在校期間被挖出霸凌的黑歷史，就得面對所謂的「社會性死亡」後果。 無論是校園性騷擾或是校園霸凌，對受害者與其父母都是最害怕的夢魘，對於部分加害者的父母而言，也是極為沉重的打擊，因為校園這個場域中的加害者除了來自平輩，還有權勢不對等的師長，君不見各種過當體罰與校園狼師新聞層出不窮。

我國《性別平等教育法》的內容十分詳細，學校教職員工不但有通報義務，也有不通報的罰則。但這些法規與制度都只做案件發生後的亡羊補牢之用，回到教育的層面，或許我們更應該思考的是如何讓孩子在與異性相處時學得尊重與同理，或許這不是立竿見影的工作，卻是防堵的最根本作為。

（作者為青埔教育基金會董事長）

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