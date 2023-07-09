自由開講》北斗鎮長補選 牽動立委選戰

◎施喻琁

「一府二鹿三艋舺四寶斗」北斗自古是南彰化開拓中心。因前北斗鎮長李玄在被解職，將在8月5日辦理補選，北斗鎮長補選，除了被視為是綠藍白總統大選前哨戰，補選結果更是會對彰化縣第三選區立委大選造成直接影響。

根據近三次北斗鎮長選舉以及彰化縣長在北斗鎮得票統計，北斗鎮藍綠基本盤是六比四（2014年北斗鎮長選舉民進黨得票率41.83%、2022年彰化縣長選舉民進黨在北斗鎮得票率42.51%），又近三次北斗鎮長選舉（包括本次補選）均呈現「三腳督」選情（2018年：李玄在41%、王東魚32%、顏宏霖24%；2022年：李玄在41%、顏宏霖37%、王東魚22%；2023年補選：江熊一楓、楊麗香、顏宏霖），故北斗鎮在地方派系志在必得下，將衝高得票率，民進黨只要守住四成基本盤，定能贏得補選，如能端出政見牛肉，吸引年輕人和中間選民投票，要拿到前彰化縣長魏明谷2014年在北斗鎮55%得票率也不是不可能。

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北斗鎮長補選登記截止，呈現楊麗香、江熊一楓、顏宏霖三強鼎立態勢。（資料照，記者翻攝）

假設民進黨贏得補選，不但能衝高賴清德在北斗鎮得票率，更重要的是將拉高立委參選人吳音寧選情，民進黨在2020年立委彰化縣第三選區10鄉鎮得票率中，北斗鎮得票率最低，僅39.43%，如能拿下北斗鎮，可壓縮國民黨立委謝依鳳得票空間。

根據彰化縣審計室「彰化縣鄉鎮市財務審核資訊」中指出，北斗鎮亟待精進開源節流措施，積極健全財政體質。又彰化縣文化局在110年度動支第二預備金辦理縣定古蹟北斗遠東戲院修復及再利用計畫竟全數保留，故北斗鎮長補選將決定北斗鎮的未來。

（民進黨全國黨代表）

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