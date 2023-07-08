自由開講》8名被通緝的港民 是港版國安法三周年的縮寫

曼琳

日前，在香港迎接港版國安法實施三周年之際，港府在7月3日以「危害國安」等罪名，通緝包括羅冠聰、許智峯、郭榮鏗、蒙兆達、任建峰、袁弓夷、郭鳳儀及劉祖迪等8名流亡海外的香港民主運動人士，且每位懸賞金高達100萬港幣（約新台幣397萬元）。

香港自2020年開始施行港版國安法後，已有100多位人士因涉嫌「違反國家安全」之罪名被捕入獄，甚至造成香港多個民主政黨和大型民間組織被解散，而日前遭受通緝的8名民運人士目前所定居的美、英、奧地區官員，亦在香港發布通緝後，隨即表態支持被鎖定的目標人士，更直言「絕不容忍」中共的恫嚇之舉，此外，近期中共新公布的《對外關係法》及新版《反間諜法》也在7月1日起生效，使得美國及澳洲立即對其國人赴中、赴港提出嚴正警告，並將中港澳列為旅遊「黃色警示」地區，原因無他，正是因為有了香港對於《國安法》無限上綱的詮釋行為，讓民眾可能在無意間因觸犯該項法律而遭受逮捕的前車之鑒，各國對於新版的《對外關係法》及《反間諜法》當然也會有同樣擔憂及疑慮，且事實上，不只美、澳、英、加拿大、紐西蘭等五眼聯盟成員，就連德國、法國和比利時等歐盟國家以及日本，其外交部都早在香港《國安法》生效後明文提出對港旅遊的警告。

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香港自2020年開始施行港版國安法後，已有100多位人士因涉嫌「違反國家安全」之罪名被捕入獄，甚至造成香港多個民主政黨和大型民間組織被解散。（美聯社）

這三年來，中共不斷加速對港進行「愛國者治港」的整治行動，在港府政治力持續介入企業經營、司法制度、教育及人才培養等領域的情形下，再加上比中共《國安法》「更嚴苛」的港版《國安法》，早已令香港環境極度惡劣，迫使民運人士只能離鄉背井流亡海外，如今中共再度將觸手伸向海外，儘管歐美多國為因應港版《國安法》而放寬港人移民的門檻，可近年香港種種跡象均已逐步朝向「香港人可被視為中國人」的事實發展，亦將使香港不再享有過往於世界金融圈中所享有的特殊地位及待遇，故部分國家也依循上述「香港特殊性不再」的邏輯而選擇更加嚴格的把關，我國雖謂為港人最佳移居之地，若未來將相關審查趨嚴，其原因僅會係為維護國安，也實屬無奈之舉，然中共如此步步緊逼，已傳出不少逃亡海外的港人因各項措施審查愈趨嚴格，以及中共無所不在的威脅，令他們飽受煎熬看不見未來希望，而選擇返港投案受捕，這種跡象對於中共當局而言，會是他們所樂見的香港「二次回歸」的情景，可對於本擁有高度自由民主的香港，無疑是香港全面中國化後的悲歌。

（兩岸事務專題研究生）

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