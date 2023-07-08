晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》8名被通緝的港民 是港版國安法三周年的縮寫

2023/07/08 18:33

曼琳

日前，在香港迎接港版國安法實施三周年之際，港府在7月3日以「危害國安」等罪名，通緝包括羅冠聰、許智峯、郭榮鏗、蒙兆達、任建峰、袁弓夷、郭鳳儀及劉祖迪等8名流亡海外的香港民主運動人士，且每位懸賞金高達100萬港幣（約新台幣397萬元）。

香港自2020年開始施行港版國安法後，已有100多位人士因涉嫌「違反國家安全」之罪名被捕入獄，甚至造成香港多個民主政黨和大型民間組織被解散，而日前遭受通緝的8名民運人士目前所定居的美、英、奧地區官員，亦在香港發布通緝後，隨即表態支持被鎖定的目標人士，更直言「絕不容忍」中共的恫嚇之舉，此外，近期中共新公布的《對外關係法》及新版《反間諜法》也在7月1日起生效，使得美國及澳洲立即對其國人赴中、赴港提出嚴正警告，並將中港澳列為旅遊「黃色警示」地區，原因無他，正是因為有了香港對於《國安法》無限上綱的詮釋行為，讓民眾可能在無意間因觸犯該項法律而遭受逮捕的前車之鑒，各國對於新版的《對外關係法》及《反間諜法》當然也會有同樣擔憂及疑慮，且事實上，不只美、澳、英、加拿大、紐西蘭等五眼聯盟成員，就連德國、法國和比利時等歐盟國家以及日本，其外交部都早在香港《國安法》生效後明文提出對港旅遊的警告。

香港自2020年開始施行港版國安法後，已有100多位人士因涉嫌「違反國家安全」之罪名被捕入獄，甚至造成香港多個民主政黨和大型民間組織被解散。（美聯社）

這三年來，中共不斷加速對港進行「愛國者治港」的整治行動，在港府政治力持續介入企業經營、司法制度、教育及人才培養等領域的情形下，再加上比中共《國安法》「更嚴苛」的港版《國安法》，早已令香港環境極度惡劣，迫使民運人士只能離鄉背井流亡海外，如今中共再度將觸手伸向海外，儘管歐美多國為因應港版《國安法》而放寬港人移民的門檻，可近年香港種種跡象均已逐步朝向「香港人可被視為中國人」的事實發展，亦將使香港不再享有過往於世界金融圈中所享有的特殊地位及待遇，故部分國家也依循上述「香港特殊性不再」的邏輯而選擇更加嚴格的把關，我國雖謂為港人最佳移居之地，若未來將相關審查趨嚴，其原因僅會係為維護國安，也實屬無奈之舉，然中共如此步步緊逼，已傳出不少逃亡海外的港人因各項措施審查愈趨嚴格，以及中共無所不在的威脅，令他們飽受煎熬看不見未來希望，而選擇返港投案受捕，這種跡象對於中共當局而言，會是他們所樂見的香港「二次回歸」的情景，可對於本擁有高度自由民主的香港，無疑是香港全面中國化後的悲歌。

（兩岸事務專題研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書