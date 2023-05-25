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胡，怎麼說》特首李家超活生生殖民奴官相，香港赤裸裸呈現「殖民地」的悲哀！

胡文輝

胡文輝

2023/05/25 03:01

中共欽點的香港特首李家超連連震怒、兩度大發雷霆，都是辱罵香港人、迎合中國（大陸）赤粉網民操作，狠狠踐踏港人基本尊嚴，向北京主子表忠，一副活生生殖民奴才官兒嘴臉，果然「作風優良、能打勝仗」，把習近平思想學習的「入腦入心入魂」！

警察出身、為中共鎮壓香港民主自由立功、獲賞登上高位的李家超，身為香港特首，卻砲口對內，不分青紅皂白的接連怒罵香港人，來向北京主子表忠，特首為保權位、奴相醜態百出，更赤裸裸的曝露香港已淪落為中國殖民地的悲哀！

李家超怒什麼？一是香港人民最近取消器官捐贈的人比較多，其中的一個原因被指為他們不願把器官捐出分配給內地（中國大陸）移植共享，李家超因此大怒，指「有不尋常的數字」，事態可疑，指示警方調查，更嚴厲譴責取消器捐的香港人「破壞系統」、恥辱！

他主持的港府更發表聲明，嚴詞指責取消器捐的香港人民「歪曲器捐...肆意貶損兩地（指中、港）互助...，蔑視兩地同胞血濃於水」。

但是，根據香港知名作家、評論家馮睎乾引述中、港兩地相關單位的數字，中國（內地）登記器捐人數僅佔人口比例0.43%、香港則佔4.66%。這就說明了，講什麼「血濃於水」？中國人自己都不願血濃於水器捐了，卻要香港人把血輸送給內地的水共享，港府卻指責十倍勇於器捐的香港人「蔑視兩地同胞血濃於水」，狠踏港人來搶著討好中國主子，要港人捐器官報效祖國，真是活生生的十足殖民地官員奴相！

二是國泰航空空姐「歧視」內地乘客事件，李家超又大發雷霆了，大罵國泰空姐言行「傷害了香港和大陸同胞的感情」、「感到痛憤失望」。

此事起因於一個中國乘客用贈票周日搭國泰航空從成都飛香港，事後以網名「小紅薯62755FCA」，錄音爆料指控空姐用英語、粵語交談時，抱怨中國乘客在飛機上的言行，語氣陰裡怪氣、侮辱及歧視內地旅客云云。

從爆料內容來看，爆料者根本就是細作、偷錄者。空姐們在工作區聊天時的私下抱怨語詞，並非在應對乘客時當面講的，那個細作偷錄者坐在最後一排偷偷錄下並爆料，行徑十分惡劣，影響所及，以後全世界人都要小心中國人就在你身邊，他可能偷錄並爆料打擊你。

那個偷錄者還把空姐的英文對話超譯添料，如翻譯時刻意加上不「配」字，編造做為國泰空姐歧視不懂英語的內地人的證據，但這本身就是偽證。但是，中國仗著侵略性民族主義為所欲為、無法無天的網路赤粉，卻藉機擴大事端，正在重錘打擊香港意識的中共及港共政府，也放任赤粉操作還添油加柴，非把香港壓到淪落為殖民地不可。

國泰航空不但負責人出來4度用普通話道歉，還開除被指涉及的3位空姐，但事件還沒完沒了，李家超殖民官員奴才嘴臉又露了出來，大罵國泰及空姐，更自己扣上港人傷害兩地同胞感情的大帽子，讓眾多香港人民只能默默忍氣吞聲，深深感受到香港淪為殖民地的悲哀。

最近中共政治局常委蔡奇那句拍馬屁登峰造極之作，學習近平思想要達到「入腦入心入魂」，看來香港特首李家超正全力追趕中。

血濃於水、傷害同臉感情，好熟悉的統戰語言，那個國、那個黨提出一個中國、九二共識，中國國民黨接受了，還要台灣人民接受，你們在選特首嗎?你們在向奴才殖民官李家超看齊嗎?你們要把台灣推向香港化、殖民地化嗎?

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