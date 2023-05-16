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胡，怎麼說》中共正在對香港民主大滅絕、言論自由大清洗！

胡文輝

胡文輝

2023/05/16 03:10

中共政權正在對香港人民進行「民主大滅絕」、「言論自由大清洗」！

我感到驚訝卻又毫不意外的是，藍軍政黨政客媒體網紅等，對中共在香港的暴行視若無睹，不但沒有半個字批評譴責，連出個聲都都沒有。但是，他們卻把台海的和平寄希望於滅絕民主、鎮壓自由的暴行罄竹難書，在香港更是暴政現在進行式的中共。

他們對香港的悲哀遭遇蒙上眼睛、捂上耳朵，卻歪曲事實醜化台灣的自由民主，他們為何敢如此大言不慚?根本原因就是他們對台灣、對中華民國，都沒有歸屬感及責任感，他們根本就不認為要對台灣、對中華民國負責。像郭台銘提的和平宣言，只要曾用肚臍想，就會知道「不可能」，因為那種和平就是「跪求中共恩賞的和平」!有人說批評他無視於中共侵吞台灣的野心，因為「裝睡的人叫不醒」，我則認為那是「假和平即真求降」!

看香港、想台灣!中共正同時對香港殘存的一點民主意識及言論自由，做最後的滅絕、清洗，這是一項歷史性的殘酷行動！你們藍軍和中共交手最多（雖然每次都吃了大敗仗），不會不知道中共的專制殘暴本質，怎麼還狠心把台灣往一個中國虎口送?

中共在鎮壓了香港反送中運動之後，香港人民已無力反抗暴政，這回中共透過港共政府對香港人民同時進行「民主大滅絕」、「言論自由大清洗」，大多數港人在專制政權威迫、國安法刑獄威脅之下，不敢出聲反抗，只能忍氣吞聲、任它宰割！

香港知名漫畫家尊子在明報刊出的三格漫畫，遭到中共、港共當局點名批判，不但遭到政治壓迫而停刊，港共政府更將尊子所有作品書刊，在香港公共圖書館全面下架。經查，最近兩年來，中共扶植的港共政府至少下架195件知名學者的出版品，違反國安法、煽動仇恨值、分裂國家等是港共政府常見的說法，其實、港共政府就是仗著專制權力蠻幹狠幹、恣意猖狂、肆無忌憚，那些理由只是欲加之罪、何患無詞？

中共、港共要清除的就是民主與言論自由，尊子的漫畫即被視為有害的「毒草」，透過製造「文字獄」的卑劣粗暴手法，羅織罪名，再操控它已全面掌控的媒體及網紅網軍，發動歪曲事實刻意醜化的攻擊，再全面打壓言論、下架出版品、更在網路上將之消除。

香港作家馮睎乾、陶傑等分別諷刺香港政府，依照他們對付尊子漫畫的標準，孟子、紅樓夢、水滸傳、西遊記、三國演義等等等古書，也該全部下架。

將所發表的言論予以最嚴柯、最野蠻、最沒道理的政治審查，不給說明答辯就處以下架加網禁，港共政府搞法根本就是一種現代焚書!根本就是當年毛澤東利用紅衛兵發動文化大革命的現代翻版，當今的香港，誰都無法倖免於一黨專政對言論自由大清洗的赤色風暴。

中共對香港的民主滅絕，前一回因為選輸民主派，惱羞成怒而動用國安法清除了立法會中所有的民主派議員，47人只因辦理民主黨派初選，就遭港共政府刑拘尚在審判中。這回更動到基層的香港各區議會，也是因為2019年那次選舉，中共加港共支持的建制派慘敗，區議會479席中有452席由選民直選，結果近9成的席次由民主派拿下。

又是惱羞成怒、惡政權惡念膽邊生，港共政府在所謂「完善」區議會制度下，新制的總席次降為470席，選民直選的只剩88席，而候選人還需港共政府間接控制，連基層民主都不給了；還不止於此，港共政府更進一步「完善」區議會，把區議會重新定位為非政權性組織、不具政治權力，這樣的「完善，就是一刀殺了區議會、殺了基層民主選舉!

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