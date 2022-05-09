胡，怎麼說》北京欽定香港特首99.44％，自由民主遭「清零」，哀聲都被封控 ！

北京欽定的香港特首李家超99.44%得票率，其實代表的就是中共對香港的「政治封控程度99.44%」，所餘的0.56%只是「哀香港」的餘音，李家超的99.44%，等同香港民主自由死亡的告別式，而且連「哀」聲都被中共嚴密封控，只能默哀！

中共欽定李家超為唯一候選人、中共欽定有權投票的1500名選委會委員（目前合格的1461人）、中共欽定...，在一切的一切都是中共欽定下，昨天1428人投票、有效票1424票、李家超獲1416票，港共政府連那4張無效票都去掉，以拉高得票率到近100%的99.44%。

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既然一切都是「欽定」，中共遇採取最能完全掌控的「一人模式」做保陃，連演出一下民主形式的樣子都省了，操作到99.44%得票率，還要拿「選舉」二字充門面來遮羞，但怎麼遮得住民主0%的醜?

中共黨官媒同聲得意洋洋的大讚「好選制」，網上有人還稱操作的好，留點白（0.56%），沒100%。但這能叫做「選舉」？不要笑掉任何民主國家的任何一個人民的大牙！如果這叫「選舉」，大家連門牙都會笑掉！

中共一黨專政以港版國安惡法清算鬥爭、嚴密封控管制下，才一年多就把香港中國化、特首中共化了。民主、自由、人權都被一黨專政的惡法惡政壓迫給「清零」了。

中共一黨專政的工具、尊旨以強暴狠辣手段鎮壓香港人民的黑警頭子李家超，因前述鎮壓民主自由人權的「清零」有功，獲其北京主子習皇欽點，列為中共唯一特首人選，不過，習皇欽點李家超為特首，除了獎賞，更顯示中共在香港將利用李家超，繼續對民主、自由、人權，加強鎮壓、「封控清零」!

#黨字紗帽黨特首，滿面春風不知羞!

#特首如北京皇帝的駐香港鎮守太監!

#兩岸統合就是把台灣民主自由清零!

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