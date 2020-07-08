胡，怎麼說》白紙都有罪！赤色恐怖蹂躪香港，染指台灣，國民黨接受？

港共政府的保安局長只是中共政權的一個爪牙、嘍囉，它竟可以下令台灣的政治性組織，在指定的時間、指定的方式、提交指定的資料，做為偵辦違反港版國安法犯罪案件之用！

說港共政府保安局長只是嘍嘍、爪牙，因上頭管著它的還有特首、國安公署、國安委、國安顧問、中共中聯辦、港澳辦、中共中央公安、國安部門、中央政治局...一直到最高的習近平。

港版國安法實施細則以「三個指定」勒令台灣提供的資料，包括涉及違港版國安法者在港的活動情況、個資、資產、收入、財產來源、開支明細等。如果不從，中共及港共政權可對台灣的政治性組織及其代理人判刑監禁6個月或2年、以及罰款。

香港保安局局長李家超。（路透社）

真是吃人夠夠、欺負夠夠！中共以為它併吞了台灣、消滅了中華民國了嗎？以為可以把一黨專政的紅魔爪任意伸向台灣、宰制台灣人民了嗎？台灣絕對不是任人吃、任人欺的，我們當然要堅決扺抗到底，阻絕中共的紅魔爪於國境之外！

何謂「政治性組織」？由中共自己說了算，台灣的政府、政黨、政治團體應該都會被列入。蔡政府除了立即強烈譴責中共，並研擬反制措施，民進黨也聲明，門都沒有！當然不該、不能、不會配合中共的三個指定，提供打壓自由與人權的資料。

可恥、可悲、更可鄙的是中國國民黨，只看到立委林為洲發表聲明嚴厲譴責，其他竟一個比一個軟，親中、舔共、更畏共，簡直跪下了。對中共的惡法港版國安法、實施細則更擴大惡之權力、魔爪企圖染指台灣，國民黨文傳會主委王育敏卻把問題全推給民進黨政府，一副事不關己，國民黨全無主張、也無須主張的樣子。

對中共的惡法港版國安法、實施細則更擴大惡之權力、魔爪企圖染指台灣，國民黨文傳會主委王育敏（中）卻把問題全推給民進黨政府，一副事不關己，國民黨全無主張、也無須主張的樣子。（資料照）

國民黨前主席馬英九在中共以港版國安法蹂躪香港的同時，竟稱台灣的國安五法比港版國安法不遑多讓，不惜昧著良心，歪曲事實，幫中共惡法惡行開脫，他更連日高唱一個中國舊調，暗挺港版國安法、諂媚中共，醜行實彰彰明甚！

現任主席江啟臣也「不遑多讓」馬英九，對港版國安法及實施細則，不敢出聲批評，日前還自己為自己否認與他同框的黃之鋒不是港獨。

港版國安法搞赤色恐怖，連「白紙」都有罪！中共公布港版國安法才7天，實施細則前夜才公布，赤色恐怖已完全蹂躪香港！中共專制政權及其爪牙的赤色魔爪，對香港人民恣意宰割、予取予求。

現任主席江啟臣（左）也「不遑多讓」馬英九（右），對港版國安法及實施細則，不敢出聲批評，日前還自己為自己否認與他同框的黃之鋒不是港獨。（中央社）

港版國安法勒死香港的言論自由，幾乎所有口號都被嚴禁，香港人民被迫舉白紙抗議，但白紙竟也涉嫌違反國安法，被港警逮捕關押且不得保釋。

你願意接受台灣，連白紙都有罪嗎？不接受就一起來扺抗中共魔爪染指台灣！國民黨要親中舔共畏共，就由他去吧！

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