健康醫療網》汪星人超前部屬 「用聞的」幫主人揪出乳癌！

專家表示，曾有患者被家中寵物嗅到乳房異狀後，就醫檢查發現乳癌的案例，通常狗會出現反覆嗅聞或輕推病灶部位等行為。

「用聞的」竟然比觸摸乳房自我檢查更快揪出乳癌！一名50歲的英國婦女特麗莎艾莉森（Trisha Allison）表示，自己飼養了2歲牧羊犬「Luna」，今年4月時向她撲來，並用爪子抓和嗅聞她的右側乳房，當時她覺得有點疼痛因而就診，沒想到竟然揪出乳癌！這位婦女現在正積極接受治療中，也向外界呼籲定期檢查的重要性。

示意圖，人物與本文無關。（https://www.freepik.com/）

據《BBC》報導，艾莉森是2孩子的媽媽，從事保母職業。今年4月某個周六早上她躺在沙發上看電視時，Luna突然跳向她，當時感到有點痛，因此就去檢查身體。

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艾莉森表示：「Luna是一隻非常親人的狗，但牠以前從未有過這樣的行為。當我做了自我檢查後，感覺不太對勁，所以我預約了星期一去看醫生，醫療人員幫我做了組織切片檢查（biopsy）。等了2週時間才得知確診癌症，但幸好發現得早。我想牠知道我有狀況——牠是我的小救星。」

經過檢驗確診乳癌，艾莉森目前在諾丁漢市醫院（Nottingham University Hospitals NHS Trust）接受治療，已進行2次手術切除腫塊，正在等待確認是否需要進行術後輔助化療。「我覺得很積極正向。」

艾莉森分享：「我一直有定期為自己（乳房）檢查，上次檢查時還沒有任何感覺。即使不是被寵物促使去檢查，我想呼籲女性定期檢查自己的身體很重要。」

諾丁漢市醫院乳癌外科醫師艾莉葛特莉琪（Ellie Gutteridge）表示，不時會有患者被家中寵物嗅到單側乳房異狀後，尋求醫療協助進而發現乳癌的案例，通常狗會出現反覆嗅聞或輕推病灶部位等行為。但這並非可靠的篩檢方法，呼籲民眾仍應定期進行自我檢查，一但有任何疑慮都應盡早就醫，並定期接受乳房X光攝影篩檢。

乳房自我檢查時機

我國政府提供45-69歲婦女每2年免費之乳房X光攝影篩檢。中國醫藥大學附設醫院建議，乳房自我檢查可讓女性了解自己的乳房是否變形，進而發現異常變化。但乳房自我檢查是不夠的，必須配合做乳房攝影檢查或乳房超音波，才能早期發現乳癌。

● 一般婦女：在月經第 7 -10 天。

● 停經後婦女：每月固定1天。

檢查範圍

兩側皆包括鎖骨下方，胸骨中線，肋骨下緣及腋下；應特別注意乳房外上四分之一部位及乳頭附近。

乳房自我檢查方法及步驟：

1. 面對鏡子雙手自然放下，看乳房是否有不正常突起，皮膚及乳頭是否有凹陷或溼疹。（包括乳房大小、形狀、輪廓、顏色） 2. 左手上提至頭部後側，用右手檢查左乳，以手指之指腹輕壓乳房，由乳頭開始做環形順時鐘方向檢查，逐漸向外（約3 - 4圈）至全部乳房檢查完整為止，用同樣的方法檢查右邊乳房。 3. 平躺下來，右肩下放一枕頭，將右手彎曲置於頭下，重複2之方法檢查兩側乳房。 4. 除了乳房，亦須檢查有無腋下淋巴結腫大。最後再以大拇指和食指壓擠乳頭，注意有無異常分泌物。

乳癌的可能症狀

乳房變形，大小不相同。

乳房有疼痛性或無痛性的腫塊。

乳房凹陷。

兩邊乳頭大小、高低不一樣，凹陷。

乳頭出疹出血或有分泌物、結痂皮。

皮膚變色、變厚或水腫及靜脈突然增加。

久治不癒的傷口。

腋下有無痛性腫瘤。

發現乳房有腫塊時怎麼辦？

大部份的腫塊皆為良性，應找專科醫師做進一步檢查，勿亂服成藥或諱疾忌醫，因為早期發現、早期治療，預後最佳。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬外電報導 汪星人超前部屬 「用聞的」幫主人揪出乳癌！

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