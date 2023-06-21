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健康醫療網》公園處駐警性騷遭免職 北市Me too申訴諮詢專線7月上線

北市府委託民間團體成立Me too性騷擾申訴諮詢專線，提供法律諮詢、心理諮商及社工陪同，預計7月展開服務。
健康醫療網

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2023/06/21 14:27

北市府公園處日前爆出60多歲駐衛警5年間不斷騷擾不同女職員，行為包括摸女性手和大腿、叫女性進小房間，甚至傳性騷擾簡訊，受害者至少8人。北市府15日表示對該駐衛警予以2大過免職處分，另委託民間團體成立Me too性騷擾申訴諮詢專線，提供法律諮詢、心理諮商及社工陪同，預計7月展開服務。

北市府公園處日前爆出60多歲駐衛警5年間不斷騷擾不同女職員，行為包括摸女性手和大腿、叫女性進小房間，甚至傳性騷擾簡訊，受害者至少8人。（資料照）

有關北市公園處爆發性騷擾案件，北市府工務局表示，無論言詞或肢體性騷擾均不可容忍，被申訴人駐衛警性騷擾行為明確，言行失檢，影響機關聲譽甚鉅，予以兩大過免職處分。公園處長黃淑如自請處分，因督導不周造成媒體負面報導影響機關聲譽，將依照本府及所屬各機關公務人員獎懲標準懲處。

工務局及人事處112年6月9日至公園處實地訪談相關人員調查。工務局表示，對該案追查到底，爾後再有新受害人提出申訴，將偕同公園處依性別工作平等法共同進行性騷擾調查及審議作業。

為保障受害人權益，此案公園處將重新啟動調查，有關性騷擾申訴處理委員會之組成，其委員至少3分之2為外部專家學者；另成立調查小組，其成員至少3分之2為外部專家學者，且不得有公園處人員，避免多數委員由機關內部人員擔任，而有偏頗或不公正之疑慮。

至於處理情形及後續補救措施，另由勞動局就公園處所提性別工作平等申訴案件資料，依相關規定進行事實調查及審議中，如做成裁罰之行政處分後，檢討雇主（公園處處長）及相關人員之行政責任。

工務局表示，後續除請公園處向所屬同仁加強宣導，性騷擾之申訴不限以書面提出（亦包括以言詞提出或透過其他各種管道表達）外，爾後於各種管道接獲員工所提性騷擾之申訴訊息後，應在確實保護申訴人隱私之前提下，積極協助其提出申訴。

北市府提出６大精進措施

台北市政府發言人殷瑋表示，市長蔣萬安獲知後指示工務局、勞動局、人事處，拉高層級處理事件。北市府除了上述委員會及調查小組組成的改革外，會進一步採取以下精進措施：

（一） 要求勞動局、教育局、社會局等單位，檢討性騷擾申訴機制上的缺失，並提供行政院修法建議；要求人事處研議市府各機關人事機構辦理性騷擾案件注意事項，建立對性騷擾申訴人實施追蹤輔導或轉介服務的機制；另研擬被申訴人的追蹤、考核監督機制。

（二） 委託民間團體成立Me too性騷擾申訴諮詢專線，提供害被人法律諮詢、心理諮商及社工陪同，目前諮詢專線辦公室正在籌備中，預計7月展開服務。

（三） 要求北市府各局處首長進行「性騷擾防治」教育訓練，並成為各單位的性騷擾防治種子講師。

（四）在市府內提供被害人創傷復原諮商服務。

（五） 性騷擾行為人不僅應該懲處，也應接受性別平等再教育及身心輔導教育，以避免再犯。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬報導 公園處駐警性騷遭免職 北市Me too申訴諮詢專線7月上線

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