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自由開講》朱學恒連北市女議員都強吻性騷！談政治評論員的適格性

2023/06/09 10:03

◎張天泰

台灣Me Too運動持續發酵，國民黨市議員鍾沛君昨日晚間，在臉書爆料自己在一次晚餐中，遭朱學恒強吻兩次，對方事後簽切結書道歉，卻毀棄承諾，不但跟她同台上政論節目，性騷加害者還侃侃而談批判性騷擾，對於鍾而言，如同再次傷害，身為性騷受害者，情何以堪，而朱在有預謀對貌美女性議員強吻性騷時，還清醒的說，「反正妳明天也不會記得。」，但當性騷犯罪被揭發後，卻把責任推給酒醉斷片，還在瞎扯後續發生的事情真心不清楚，在親筆切結書悔過信上，提到本人朱學恒承諾從此戒酒，但筆者認為此悔過信應修改為本人朱學恒承諾從此戒色，此為假酒醉真性騷犯罪的代表案例。

國民黨台北市議員鍾沛君（左）在臉書控訴，去年餐敘遭到時事評論員朱學恒（右）性騷擾，並在臉書PO出朱學恒以手機寫下的切結書。（報社合成）

一、政論節目的檢核參與人員機制已失能

台灣Me Too運動防治性騷犯罪是跨黨派的，鍾為國民黨議員，當受害者鍾勇敢說出真相，民進黨性平部便第一時間留言「說出來需要勇氣，沒有人有權力這樣對待妳，很抱歉這樣的事情發生在妳身上」，目前朱學恒已先不上各大政論節目來避風頭，但筆者要藉由此政治評論員性騷犯罪事件，來檢視目前台灣各大政論節目，對政論評論員的適格性有無檢視機制，因從當紅台灣政論節目主持人劉寶傑年薪千萬，便可知道其經濟市場巨大，再加上政論節目有政治和社會議題設定的公共性功能，所以參與人員的不同專業代表性，也非常重要，透過不同專業領域的藍綠立委、議員、研究員、政治評論員、議題當事者等人士，在媒體公開透明化的政論節目，進行當面激烈論辯，而台灣各大政論節目的議題設定問題點，也和台灣人民現實需求切實緊密相關，在政論節目上討論我們需要做哪一些事來解決現實問題、達成目標，接著思考服務、系統、政策、法規的樣貌，以及必要維護的工作還有哪一些，在政論節目可以做政策概念發展、政策設計、政策測試成果、政策執行成果、政策評鑑系統的公開檢視，這本是台灣民主的文明成果，但現今台灣政論節目生態卻出現淪為政黨一言堂的問題，我們常可看到人數較少的政黨代表被圍攻的畫面，且每日參與各大政論節目的成員名單不斷重複，現今又出現政治評論員朱學恒，連北市議員都強吻的犯罪事件，除代表朱無政治評論員的適格性，同時顯現台灣政論節目的檢核參與人員機制，已出現失能現象，此為警訊！

二、朱必須說出真相 杜絕假酒醉真性騷犯罪文化

最後，朱學恒最為人所知，為2000年左右，他在翻譯事業的努力，包含《魔戒三部曲》、《哈比人歷險記》、《星際大戰》索龍（Grand Admiral Thrawn）三部曲等，而現在為出現在台灣各大政論節目的政治評論員，網路直播主，這次面對性騷犯罪後的翻譯詮釋，朱顯然漏洞百出不及格！「你滿口道德仁義卻一肚子男盜女娼！」，這是最近朱學恒在政論節目的發言，也適合描述對市議員鍾沛君強吻性騷犯罪的朱學恒。

（教育博士、政治工作者）

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