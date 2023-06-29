自由開講》重啟服貿協議將是青年夢魘的開始

許栢睿

近日，檯面上的總統候選人之中，柯文哲、侯友宜皆表示將重啟服貿協議。其中，柯文哲在招致批評後，旋即改口稱自己是反對程序黑箱而已。當年臺灣年輕人不惜攻佔立法院，也要奮力擋下的服貿協議，在10年後的今天，又重新回到臺灣的政治議程中，這個早已遭受唾棄的議題，又被拿出來炒冷飯，難道服貿協議還有繼續討論的必要嗎？

檯面上的總統候選人之中，柯文哲、侯友宜皆表示將重啟服貿協議。其中，柯文哲在招致批評後，旋即改口稱自己是反對程序黑箱。（本報資料照）

受服貿協議衝擊最大的正是臺灣的服務業，以餐旅業為例，根據統計，臺灣勞工的年薪中位數為50.6萬，但從事餐旅業的勞工年薪中位數卻僅有36.8萬，遠低於各行業勞工的平均值。而服務業正是臺灣多數青年初入職場的首選，若以臺灣整體的就業市場觀之，剛出社會的職場新鮮人，多數皆曾面對求職不易、低薪等問題。

請繼續往下閱讀...

這些問題在中國年輕人身上，也不曾少過，根據外媒報導，現今中國年輕人的失業率超過20%。若貿然開放服貿協定的大門，讓中國服務業得以進駐臺灣，那中國將得以發揮其人力成本較低的優勢，大舉進入臺灣。屆時，中國的青年失業問題將有機會得到舒緩，但卻也將使臺灣青年的就業環境更加艱辛。

此外，脫離服貿協議討論的這十年之間，臺灣已經融入世界供應鏈，現在回頭來看，不論是以國家安全，還是以經濟發展的角度觀之，正好驗證了當年臺灣人沒有被糖衣毒藥迷惑，拒絕仰賴單一經濟體，才能讓今日臺灣的經貿體質逐步改善，更加多元健康。

中國至今，對臺灣依舊保有侵略的野心，服貿協定絕對不只有開放服務業這麼簡單而已，服務業是最深入日常的行業，當臺灣人的日常生活皆充斥著中國勞工。除了排擠青年勞工的就業機會之外，更是在無形之中淺移默化地同化臺灣人，使臺灣人的主體性消失，促使兩岸經濟朝一體化的方向發展，進而達到以經促統之目的。

如果總統候選人真心要解決青年就業問題，應該要強化就業市場，解決青年低薪、學用落差等問題，而絕非大舉引進中國便宜服務業，只為追求短期的經濟數字成長。服貿協議如同一帶一路計畫，是包裹著糖衣的毒藥，看看那些受到中國一帶一路蠱惑國家的下場，倘若臺灣真與中國簽訂服貿協定，我們是否也將面對資源遭到中資淘空，甚至背負鉅額外債的風險？臺灣青年的未來還有何發展可言呢？

（作者為準研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法