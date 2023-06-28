自由開講》探索幼童驗血「微量苯巴比妥」的真相

◎陳逸南

依中國時報民國112年6月27日A1版「汐止板橋統統未檢出 行政院仍緊咬不放」報導，

（作者提供）

前述「微量苯巴比妥」是多少？依6月12日自由時報A1報導，日前該幼兒園驗出八名幼童血液含有「巴比妥」，新北市府昨天公布血液檢驗數值，每毫升一．○至一．五微克者六人，一．五至二．○微克者一人，三．○至三．五微克者一人，強調八名幼童都是微量反應。

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查新北市政府強調八名幼童都是「微量反應」，有人持反對立場。認為5月15日新北市府獲報此事，到6月5日才入園採驗，已經時隔22天，藥物早已代謝，「餵藥案」的案情真相難以釐清。

依6月12日自由時報A1報導，日前該幼兒園驗出八名幼童血液含有「巴比妥」，新北市府昨天公布血液檢驗數值，每毫升一．○至一．五微克者六人，一．五至二．○微克者一人，三．○至三．五微克者一人，強調八名幼童都是微量反應。（資料照）

我們了解，呼氣酒精測試為測量酒精飲用量的最佳方法，每個人喝下的酒精大約5%從尿液或肺部排出，酒氣呼出的比例也夠穩定，讓我們精確估算血液中的酒精含量。不過，呼氣酒精測試必須在事發當時立即實施。同理，「餵藥案」幼童血液中的苯巴比妥檢測也不能拖延，才是正規作法。

依資料顯示，苯巴比妥的半衰期為2～5天，以最長5天的半衰期來推估，從5月15日到6月5日，已有半衰期4回合，6月5日採驗，8名幼童每毫升血液中有苯巴比妥為1.0～3.5微克，推估5月15日事發當時每毫升血液有16～56微克（16,000～56,000奈克），這是「微量」嗎？

再者，苯巴比妥是一種管制藥物，絕對不能在幼童的血液中被檢出，這是常理。最重要的是「餵藥案」的苯巴比妥到底來自何方？如果不是來自醫療院所、藥局、藥房，難道是有不肖人士自行攜入或走私進口嗎？值得探究。

（科技法律工作者）

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