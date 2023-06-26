自由開講》新北火災，延燒高雄—談苯巴比妥事件

圖為國民黨總統參選人侯友宜於本月8日出席政治大學「政治進入校園PLUS」座談會，場外有學生貼出標語，針對板橋某幼兒園餵藥事件向侯友宜提出抗議。（資料照）

◎林應然

近日高雄市長陳其邁責請衛生局、教育局、社會局展開聯合稽查，「以藥追人」，共清查全市2,702家醫院、診所、藥局，發現共145家持有苯巴比妥，其中情節較嚴重的是4名醫師有不當用藥情形（使用苯巴比妥）。祭出勒令停業1到6個月，並對4名醫師分別處以11萬至33萬元不等罰鍰。其後高雄橋頭地檢署也約談其中一位醫師及藥師，訊後諭令以20萬元交保候傳。此事引起醫界極大震撼，有人認為用藥本是有門派治療爭議，若初心是為醫病治療而非刻意毒害病人，最多予以告誡罰款即可，何須如此下重手予以停業，更不應該送檢調處理，也有人認為過度違反醫療常理，在呼吸道感染也使用單方苯巴比妥，理應受罰，以儆效尤。當然醫師為什麼在純呼吸道感染也使用單方苯巴比妥，這是目前大家最想知道的事，這部分應該給予醫師有充分的答辯機會，如果只是因為病人太多太忙，診斷紀錄不夠詳全，那只是醫療行為品質不佳，應該還不必下如此重手，如果是借開苯巴比妥管制藥來謀財害命，那才是罪有應得。

苯巴比妥是一種安眠鎮靜藥物，因為可以抑制腦細胞的活動同時安眠，所以被用來治療癲癇，也因為有鎮靜作用，因此在一些因為精神焦慮或興奮的疾病早期也被處方使用，只是後來被其他更安全的藥物取代了，但目前還有一些複方藥品還是含有苯巴比妥，主要是用來中和這些複方藥品內會引起興奮的成分，避免病人服用藥物後過度興奮失眠。醫療用藥的單方藥品，一般每顆的劑量較高，屬於管制藥，另外同時含其他成分的複方藥品，則每顆的劑量較低，不屬管制藥。但是高劑量的用藥如果只吃半顆，低劑量吃兩顆，吃下去的劑量可能就相等了，因此日前高雄市衛生局只論單方藥品是否違規使用，應該側重的是單方藥品劑量高，是管制藥，必須嚴加注意，要有發放使用紀錄，符合適應症才可使用才對，並非單純因為醫師有使用苯巴比妥就論罪。因為既然藥品可以上市公開使用，表示它自然有其必要性存在，就是可以使用的，否則所有含苯巴比妥的藥品就應該全面下架。

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不管如何爭論，追本溯源，新北市政府對幼兒園餵藥事件拖拖拉拉的處理方式，讓事件失焦並轉風向才是問題所在。如果新北市政府在拋出兒童生病的醫療用藥也可能是驗血異常來源之一時，盡速追查該藥品有沒真正被醫師開給兒童服用，何須有今日後續的管制藥品查察，這種不處理、不澄清的態度，正是導致今日星火燎原全面查處的結果！似乎台灣全體醫療院所都可能涉案，蒙上不白之冤，始作俑者未被怪罪，卻來檢討醫師用藥，真是莫名奇妙！甚至將兒童常用的抗組織胺也一起拖下水，這不像是一個號稱會好好做事的地方市政府。

（40年資深小兒科醫師，中華民國基層醫療協會理事長，兒科醫學會監事）

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