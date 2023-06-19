台灣兒童近視的比例很高，近視度數也會隨著年紀快速增加，很容易進展為高度近視。

「醫師，小朋友上學期檢查近視才50度，這學期檢查竟然就變成200度！」陳媽媽緊張地問，「現在應該怎麼辦？」

台灣兒童近視的比例很高，近視度數也會隨著年紀快速增加，很容易進展為高度近視。柏克萊眼科診所林億倫醫師說，對於近視控制的方式，例如近視控制鏡片、角膜塑型片、近視控制日拋等，家長常有許多疑問，一起來了解。

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近視很傷眼，併發症很多

近視是不容忽視的疾病，因為近視會增加眼睛病變的風險，導致黃斑部病變、視網膜剝離、白內障等多種併發症。林億倫醫師指出，近視200度的患者，黃斑部病變的風險是一般人的9.7倍；近視500度的患者，黃斑部病變的風險是一般人的41倍；近視800度的患者，黃斑部病變的風險是一般人的126倍，可能導致失明。視網膜剝離的風險也會隨著近視加深，而大幅上升。

高度近視的患者可能在四、五十歲便形成白內障。林億倫醫師說，在一眼做完白內障手術後，常會出現較大的視差，對患者造成嚴重的困擾。

很多人會輕忽近視的危害，其實近視500度便算是高度近視。林億倫醫師說，台灣有八成以上的小孩子都有近視，一定要及早介入控制。

近視控制方法解析

近視控制的方法包括藥物控制與光學控制，林億倫醫師說，藥物控制是點散瞳藥水，目前常使用低劑量的長效型散瞳劑，不過散瞳劑會有畏光等常見的副作用。光學控制則有使用近視控制眼鏡、角膜塑型片等。

新一代兒童近視控制鏡片的原理是利用高非球面微透鏡，組成「非聚焦光束帶」，形成大量周邊近視離焦狀態，來延緩近視加深。林億倫醫師解釋，未矯正近視時，中央影像會聚焦在視網膜前方，周邊影像會聚焦在視網膜後方，誘發眼軸變長，使近視加深；而兒童近視控制鏡片能將中央影像聚焦在視網膜上形成清晰的影像，並利用11圈星環微透鏡在視網膜前形成非聚焦光束帶，避免眼軸變長，發揮近視控制的效果。

角膜塑型片是硬式隱形眼鏡，讓小朋友在晚上睡覺時配戴，起床後摘除。林億倫醫師說，角膜塑型片能改變角膜的形狀，矯正近視度數，不過角膜會漸漸回彈，所以到了下午、晚上，看東西就比較不清楚。由於異物感較明顯，部分孩童可能難以適應。若是年紀較小，通常會需要家長協助配戴、摘除、與清潔。

近視控制日拋是軟式隱形眼鏡，讓小朋友在白天配戴。林億倫醫師說，因為要配戴10個小時以上，很多家長會有點擔心。

兒童近視控制鏡片與一般眼鏡類似，可以矯正近視、散光，獲得清晰視力並產生周邊離焦的效果，延緩近視加深。林億倫醫師說，兒童近視控制鏡片不會接觸眼球、非侵入性，且便利性高。家長不用擔心隱形眼鏡的異物感、透氧度，或是鏡片的清潔工作。

「使用隱形眼鏡，不論是硬式或軟式，家長需要多加注意清潔，以避免感染。」林億倫醫師說，「如果出現過敏、結膜炎，便得停戴隱形眼鏡，換成備用眼鏡。但是在配戴角膜塑型片後，度數會波動，很難準備合適的備用眼鏡。並且若是經常停戴，也會影響近視控制的效果。」

兒童近視控制鏡片是非侵入性，各年齡層的學童、青少年都可以配戴，林億倫醫師說，小朋友的近視度數增加很快，若能及早介入控制，便可避免演變成高度近視。

使用兒童近視控制眼鏡時，只要醒著就要戴，才能發揮近視控制的效果。能夠持續看到清晰的影像，對小朋友的視力也有幫助。林億倫醫師說，有時也會另外搭配低濃度長效型散瞳劑，幫助肌肉稍微放鬆，避免小朋友看東西時越靠越近。

預防近視重點提醒

想要預防近視，一定要避免長時間近距離用眼。林億倫醫師說，台灣是宣導用眼30分鐘、休息10分鐘，美國是宣導用眼20分鐘、休息20秒鐘。目的都是讓眼睛能看遠、放鬆，不要維持在近距離用眼的狀態。增加戶外活動的時間也有助於預防近視。

小朋友的睡眠時間也很重要，建議一天睡10個小時，對於視力、身高都有好處。林億倫醫師說，飲食方面要攝取均衡營養，雞蛋、綠色蔬菜（如菠菜、空心菜、綠色花椰菜等）裡都含有天然葉黃素。

由於小朋友近視變化很快，請務必定期檢查眼睛。林億倫醫師叮嚀，控制近視的方法持續進步，及早介入，才能避免近視迅速惡化！

本文經授權轉載自【照護線上】〈兒童近視不能拖！近視控制鏡片、近視控制日拋、角膜塑型片有何差異？眼科醫師圖文解說〉

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