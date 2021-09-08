照護線上》近視雷射手術持續優化，正確預防、控制近視，眼科醫師圖解

在尚未近視時，請養成良好用眼習慣以預防近視，並定期至眼科追蹤。張聰麒醫師提醒，罹患近視後，請與醫師詳細討論，根據近視狀況與需求，使用合適的治療方式。

從1980年代開始，雷射便被應用於近視的矯正。眼睛的水晶體與角膜都具有屈光度，能幫助影像清楚聚焦於視網膜，近視雷射手術便是透過改變角膜弧度來達到矯正近視的效果。

為了改變角膜之弧度，早期是利用準分子雷射來進行的PRK（雷射屈光角膜切削術，Photo Refractive Keratectomy），眼科專科醫師張聰麒指出，手術過程會先刮除上皮細胞層與前彈力層，再用雷射削切角膜之基質層，影響範圍較廣。

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後續發展的是LASIK（雷射屈光角膜層狀重塑術，Laser Assisted in Situ Keratomileusis），手術過程是切開上皮細胞層與前彈力層，翻起角膜瓣，使用準分子雷射削切基質層，最後再將角膜瓣蓋回去。

近年來的近視雷射手術朝向微創手術的方向發展，希望可以降低術後疼痛、減少併發症、並提升視覺品質，張聰麒醫師解釋，所謂的SMILE（微創角膜透鏡萃取術，SMall Incision Lenticule Extraction）是先利用飛秒雷射於角膜基質層雕刻出角膜透鏡，然後用飛秒雷射製作一個小開口，再小心取出角膜透鏡。因為傷口較小，術後疼痛較少，且不會出現角膜瓣的併發症。因為保留前彈力層，有助維持眼球結構的強度。

持續優化的微創近視雷射手術

SMILE近視雷射手術屬於微創手術，難度較高，醫師需要累積較多經驗才能夠上手，張聰麒醫師分析，SMILE的手術過程中，包括散光軸度、傷口大小、飛秒雷射的能量，都可藉由醫師的技術與經驗來進行微調優化，改善手術效果。

張聰麒醫師解釋，SMILE近視雷射手術術後有一段時間看東西會有水霧感，水霧感的來源主要有三個，第一個是雷射的能量，第二個就是打完雷射後的組織碎屑，第三個是高度近視的患者，在取出角膜透鏡後，角膜表面出現些微皺摺。

在雷射能量方面，可以於雕刻角膜透鏡時調降飛秒雷射能量，但是調降飛秒雷射能量後，就會需要比較多的技術去克服較難以取出狀況。

在組織碎屑方面，張聰麒醫師分享，「我的看法是不要去沖洗，讓身體自然吸收碎屑就好。因為在沖洗的過程可能將一些看不到的東西沖進去，反而會殘留在裡面。」

對於高度近視的患者，在取出角膜透鏡後，角膜上方會變得比較鬆弛，張聰麒醫師舉例，「就像抽脂完後，原本被撐開的皮膚會變得比較鬆弛。所以在取出角膜透鏡後，我們會稍微按摩，將角膜弄平一點，有助縮短視力恢復的時間。」

透過各項手術技術的優化，能幫助術後水霧感盡快恢復，張聰麒醫師說，因為得從一個2-4公厘的小開口取出角膜透鏡，熟練的醫師便能夠將傷口調小，降低術後疼痛與乾眼症發生的機會。

預防近視請你這樣做

近視雷射手術持續在進化，張聰麒醫師提醒，但是我們都一再強調，預防近視才是根本之道。

「近視度數大多在18歲以前就決定了，」張聰麒醫師說，「近視的嚴重度，大概就是小朋友在成長過程中，所有看近物的時間累積的總量、再加上先天體質的影響。我們無法改變先天體質，但可以從日常生活中調整，養成用眼好習慣，預防近視惡化。」

用眼好習慣包括適當的用眼距離與用眼時間，無論是看書、看樂譜、看螢幕、畫圖、寫作業，請務必保持40公分以上的距離；而且每用眼30分鐘，請休息5-10分鐘。另外，每天兩個小時的戶外活動，有助維持視力健康。

國民健康署的調查顯示，近視大於50度的比例在幼稚園小班約6.9%、幼稚園大班約9%、小學一年級約19.8%、小學二年級約38.7%、小學六年級約70.6%；近視大於500度高度近視的比例在小學六年級已達10.3%、國中三年級達28%、高中三年級達35.7%。

近視的發生速度很快，稍不留意便會進展為高度近視，張聰麒醫師說，建議每三個月到眼科定期檢查，除了以視力檢查表測量視力外，還要追蹤散瞳前近視度數、散瞳後近視度數、及眼軸長度。

「眼軸長度對近視的追蹤非常重要，因為即使是在散瞳後測量近視度數也可能沒有完全精準。」張聰麒醫師解釋，「眼軸長度就是從眼睛的前表面，到最後面黃斑部之間的長度，近視會越來越深，便是眼軸長度持續拉長的結果。」

檢查重點不只是當下有沒有近視，更重要的是眼軸長度的變化，張聰麒醫師強調，「即使現在檢查沒近視，但卻發現他的變化是從遠視100度，降到遠視50度，再降到遠視0度，可就要提高警覺了，否則很快就得戴上眼鏡。」

根據實證控制近視，減少併發症

近視是一種疾病，可能增加視網膜病變、視網膜剝離、青光眼的危險，張聰麒醫師叮嚀，目前已有幾項具有實證的方法可以幫助控制近視，包括配戴足度眼鏡、按時使用散瞳藥水、以及使用角膜塑型片。

每天睡前點一次散瞳藥水有助於控制近視，過去是使用濃度約1%的散瞳藥水，張聰麒醫師說，為了降低畏光的現象，可以使用低濃度的散瞳藥水，基本上使用濃度0.05%以下的散瞳藥水就不太會有畏光的現象，若與1%的散瞳藥水做比較，0.05%的散瞳藥水還可以維持約一半的控制效果，建議要持續控制直到成年。

角膜塑型片是種硬式隱形眼鏡，配戴一段時間後，可以暫時改變角膜弧度，原本是設計讓小朋友睡覺的時候戴，起床後拿掉，張聰麒醫師解釋，當角膜被塑形後，可以達到矯正近視的效果，但是隨著角膜漸漸恢復原狀，到了晚上視力會漸漸變差，而需要每天配戴。後來有研究在追蹤使用角膜塑型片的孩童一段時間後，發現角膜塑型片能發揮控制近視的效果，所以角膜塑型片也被納入控制近視的方法。

若欲使用角膜塑型片，記得挑選透氧係數高的材質，而且每天都要做好角膜塑型片的清潔與保養。

貼心小提醒

在尚未近視時，請養成良好用眼習慣以預防近視，並定期至眼科追蹤。張聰麒醫師提醒，罹患近視後，請與醫師詳細討論，根據近視狀況與需求，使用合適的治療方式。

本文經授權轉載自【照護線上】近視雷射手術持續優化，正確預防、控制近視，眼科醫師圖解

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