照護線上》眼睛朦霧，總是霧裡看花 – 你有白內障嗎？（懶人包）

白內障的問題出在水晶體。當水晶體變得混濁，光線受阻，眼睛看到的景象就愈來愈模糊。這不像近視，距離近一點就看到了。白內障患者不論看近的、看遠的，都覺得影像變模糊。

◎白映俞 醫師

電視機在面前，熟識的主持人正在說笑，你卻怎麼看都不清楚，好似霧裡看花？小心！這可能是白內障。

白內障是視力減退非常常見的原因，尤其在銀髮族更常見。我們先來看看這到底是怎樣的疾病吧！

白內障的問題出在水晶體。

眼球裡的水晶體原是透明的，能折射光線，讓影像清晰呈現。

當水晶體變得混濁，光線受阻，眼睛看到的景象就愈來愈模糊。

若有以下症狀，要小心自己是否有白內障。

患者最常抱怨視力變模糊。這不像近視，距離近一點就看到了。白內障患者不論看近的、看遠的，都覺得影像變模糊。

晚上光線本來就比較弱，因此白內障患者晚上要看清楚或開車都會變得困難。

患者還會怕光，在陽光下看不清楚，即使在室內也容易覺得太亮或看到光暈，晚上開車時若看到對方來車的車燈或路燈會覺得非常亮。

患者會發現眼中世界不太一樣了！原來是白內障會造成顏色改變，眼睛看到的色調比較褪色，失去分辨藍色紫色的能力，眼睛所見逐漸被褐色黃色色調取代。

另外，用單眼看時出現複視，也就是雙重影像。

為什麼強調「單眼」？其他眼睛疾病的複視是因為雙眼看到的影像沒有重疊好而產生複視（也就是說雙眼看才會有複視，指睜開一隻眼睛就沒這問題），但白內障造成的複視用一隻眼睛看就會出現。

患者會覺得視力愈來愈不好，因此頻繁地更換眼鏡或隱形眼鏡度數。

白內障是常見的銀髮族眼睛問題，若你出現以上視力問題，別問了找眼科醫師檢查！之後我們會再詳細介紹如何預防白內障及白內障手術，敬請期待！

本文經授權轉載自照護線上 眼睛朦霧，總是霧裡看花 – 你有白內障嗎？（懶人包）

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